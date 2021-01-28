Nissan повністю перейде на електромобілі на головних ринках до 2030 року

У планах автовиробника до 2050 стати кліматично нейтральним.

Під час токійського автошоу корпорація Nissan поділилася своїм баченням майбутнього компанії, — повідомляє Reuters.

На головних ринках Японії, Китаю, США та Європи до 2030 року продаватимуть виключно автомобілі на електриці. Для цього компанія інвестуватиме в розвиток твердотільних акумуляторів і продовжуватиме роботу над фірмовою технологією e-POWER.

До 2050 року в компанії планують стати нешкідливою для навколишнього середовища. Усі викиди від виробництва автомобілів компенсуватимуться установкою поновлюваних джерел енергії та відтворення лісів. Також у компанії озвучують плани використовувати більше вторинної сировини під час виробництва.

"Ми сповнені рішучості допомогти створити товариство з нейтральним викидом вуглецю і прискорити глобальні зусилля з боротьби зі зміною клімату", — заявив гендиректор Nissan Макото Учіда.

Нагадаємо, у грудні минулого року Nissan представили концепт електромобіля, яким можна керувати за допомогою силою думки.

На початку 2020 року в Туреччині затримали екс-главу Nissan за підозру в привласненні 3,25 млн доларів.