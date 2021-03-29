Выпущен 200-тысячный автомобиль марки Bentley

Юбилейным стал кроссовер Bentley Bentayga, изготовленный для клиента из Китая.

Британская премиальная марка Bentley, отметившая в 2019 году столетний юбилей со дня основания, отчиталась о новом значимом событии в своей истории: на заводе компании в Крю собрали 200-тысячный автомобиль Bentley.

"Юбилейным" стал гибридный кроссовер Bentley Bentayga бирюзового цвета, изготовленный по заказу клиента из Китая. Именно покупателям из Поднебесной компания обязана рекордными продажами в 2020 году.

Интересно, что 75% всех собранных автомобилей Bentley покинуло конвейер в течение последних 18 лет, после появления в модельной линейке купе Continental GT. За эти годы было собрано 80 тысяч этих двухдверок разных поколений, а их доля в общем количестве выпущенных автомобилей Bentley составила 40%.

[ + – ] Фото: Bentley

Этим летом в Европе стартуют продажи нового купе Continental GT Speed с модернизированным 6-литровым Twin-Turbo W12 (660 л.с., 900 Нм) и доработанным 8-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. В компании это купе называют самым динамичным дорожным автомобилем в истории бренда. С места до 100 км/ч автомобиль ускоряется за 3,5 секунды и развивает максимальную скорость 355 км/ч.

Еще 20% общего тиража Bentley приходится на седаны Continental Flying Spur/Flying Spur. Что касается бестселлера марки Bentayga, то в июне 2020 года, через пять лет после старта продаж, в Крю собрали 20-тысячный кроссовер, а доля модели в совокупном тираже составила 12,5%. По данным самой компании, сейчас ежедневно конвейер покидают 85 автомобилей.

Как Фокус сообщал ранее, к 2030 году Bentley будет выпускать полностью электрические автомобили.