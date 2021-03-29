Випущено 200-тисячний автомобіль марки Bentley

Ювілейним став кросовер Bentley Bentayga, виготовлений для клієнта з Китаю.

Британська преміальна марка Bentley, яка відсвяткувала в 2019 році столітній ювілей від дня заснування, відзвітувала про нову значущу подію в своїй історії: на заводі компанії в Крю зібрали 200-тисячний автомобіль Bentley.

"Ювілейним" став гібридний кросовер Bentley Bentayga бірюзового кольору, виготовлений на замовлення клієнта з Китаю. Саме покупцям із Піднебесної компанія зобов'язана рекордними продажами в 2020 році.

Цікаво, що 75% усіх зібраних автомобілів Bentley покинуло конвеєр протягом останніх 18 років, після появи в модельній лінійці купе Continental GT. За ці роки було зібрано 80 тисяч цих двухдверок різних поколінь, а їх частка в загальній кількості випущених автомобілів Bentley склала 40%.

[ + – ] Фото: Bentley

Цього літа в Європі стартують продажі нового купе Continental GT Speed із модернізованим 6-літровим Twin-Turbo W12 (660 к. с., 900 Нм) і допрацьованим 8-ступінчастим "роботом" з двома зчепленнями. У компанії це купе називають найдинамічнішим дорожнім автомобілем в історії бренду. З місця до 100 км/год автомобіль розганяється за 3,5 секунди і розвиває максимальну швидкість 355 км/год.

Ще 20% загального тиражу Bentley припадає на седани Continental Flying Spur/Flying Spur. Що стосується бестселера марки Bentayga, то в червні 2020 року, через п'ять років після старту продажів, у Крю зібрали 20-тисячний кроссовер, а частка моделі в сукупному тиражі склала 12,5%. Власне за даними компанії, зараз щодня конвеєр залишають 85 автомобілів.

Як Фокус повідомляв раніше, до 2030 року Bentley випускатиме повністю електричні автомобілі.