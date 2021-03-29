Tesla Cybertruck удивит отсутствием дверных ручек

Товарная версия электрического пикапа появится в этом году.

Концепт пикапа Tesla Cybertruck был показан в ноябре 2019 года. А уже через два дня после презентации компания получила 146 тысяч предзаказов на свою будущую новинку! И это притом что никто из этих людей не знает, какой в итоге будет товарная версия пикапа.

Информация о тех преображениях, которые переживает Tesla Cybertruck на пути к конвейеру, периодически появляется в сети. Одним из ее источников является сам глава компании Tesla Илон Маск. В своем недавнем твите он написал, что у пикапа не будет дверных ручек, даже выдвижных. Каким образом будут отрываться двери машины, Маск не уточнил. Предположительно, эту задачу возложат на бортовые видеокамеры, с помощью которых электроника будет мониторить окружающее пространство и на основе этих данных определять, когда необходимо открыть двери водителю и пассажирам.

Известно, что по сравнению с исходным концептом серийный Tesla Cybertruck уменьшится в размерах и претерпит некоторые изменения в дизайне. Предварительно, корпус пикапа изготовят из сплава из нержавеющей стали AISI 304, который планируют использовать в будущих ракетных продуктах SpaceX. Напомним, что корпус концепта 2019 года был изготовлен из холоднокатаной нержавеющей стали марки Tesla.

Ранее Фокус сообщал, что обновленные Tesla Model S и Model X лишились традиционного селектора выборов режимов движения. Нужное направление движения, в том числе и задним ходом, электроника определяет, используя данные навигатора и информацию от камер кругового обзора. При этом возможность ручного переключения в Model S и Model X осталась — на случай слабого сигнала GPS или плохой освещенности.