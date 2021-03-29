Tesla Cybertruck здивує відсутністю дверних ручок

Товарна версія електричного пікапа з'явиться в цьому році.

Концепт пікапа Tesla Cybertruck був показаний у листопаді 2019 року. А вже через два дні після презентації компанія отримала 146 тисяч попередніх замовлень на свою майбутню новинку! І це при тому, що ніхто з цих людей не знає, якою у підсумку буде товарна версія пікапа.

Інформація про перетворення, які переживе Tesla Cybertruck на шляху до конвеєра, періодично з'являється в мережі. Одним з її джерел є сам глава компанії Tesla Ілон Маск. У своєму недавньому твіті він написав, що пікап буде позбавлено дверних ручок, навіть висувних. Яким чином будуть відчинятися двері машини, Маск не уточнив. Імовірно, це завдання покладуть на бортові камери, за допомогою яких електроніка буде моніторити навколишній простір і на основі цих даних визначати, коли необхідно відчинити двері водієві та пасажирам.

Відомо, що у порівнянні з вихідним концептом серійний Tesla Cybertruck зменшиться у розмірах і зазнає деяких змін у дизайні. Попередньо, корпус пікапа виготовлять зі сплаву з нержавіючої сталі AISI 304, який планують використовувати в майбутніх ракетних продуктах SpaceX. Нагадаємо, що корпус концепту 2019 року було виготовлено з холоднокатаної нержавіючої сталі марки Tesla.

Раніше Фокус повідомляв, що оновлені Tesla Model S і Model X позбулися традиційного селектора виборів режимів руху. Потрібний напрямок руху, в тому числі і заднім ходом, електроніка визначає, використовуючи дані навігатора і інформацію від камер кругового огляду. При цьому можливість ручного перемикання в Model S і Model X залишилася — на випадок слабкого сигналу GPS або поганої освітленості.