Как происходит выбор направления движения в электрокарах Tesla без селектора передач (видео)

Выбор направления движения доверили искусственному интеллекту, а вручную переключиться можно, используя центральный тачскрин.

Замена привычного рулевого колеса в электрокарах Tesla штурвалом, о чем мы писали в яваре 2021 года, оказалась не единственной интересной особенностью обновленных Tesla Model S и Model X. Также в ходе рестайлинга из салонов Model S и Model X исчез селектор трансмиссии, а выбором направления движения вперед или назад, как Фокус сообщал ранее, теперь заведует искусственный интеллект.

Выбрать направление движения вручную тоже можно, но эта функция имеет свои особенности. Оценить удобство решения можно на видео, которое разместил в Twitter пользователь с ником @hsumacher.

Как видно, ни о какой шайбе или кнопках речь не идет. Tesla вывела возможность выбора направления движения на центральный тачскрин в виде скроллера слева. По задумке производителя, переключаться в ручном режиме пользователям Tesla Model S и Model X придется редко, поскольку электрокар будет полностью самостоятельным.

Впрочем, планируемая Илоном Маском полная автономность электрокаров Tesla остается под вопросом. Во-первых, в самой компании признали, что продвинутая система Full Self Driving, которая сейчас проходит тестирование, не является полноценным автопилотом.

Во-вторых, на волне аварий с участием Tesla, управлявшихся в момент ДТП автопилотом, в США начато расследование, призванное ответить на вопрос о работоспособности систем автономного вождения. От выводов Национальной администрации по безопасности дорожного движения (NHTSA) после расследования будет зависеть дальнейшее применения автопилота Tesla.