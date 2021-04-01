В США покупатели Tesla страдают от двойного списания денег со своих счетов

"Переплата" составляет от 37 000 до 71 000 долларов.

В последнюю неделю марта в США покупатели электрокаров Tesla столкнулись с неприятной ситуацией, когда компания списывала с их счетов стоимость приобретаемой машины в двойном размере, сообщает CNBC.

По данным опроса, проведенным изданием среди пострадавших покупателей, суммы, изъятые со счетов, варьируются от 37 000 долларов (цена седана Tesla Model 3 2021 года в базовой версии) до 71 000 долларов (кроссовера Tesla Model Y 2021 года с опциями).

[ + – ] Tesla Model Y 2021

Как рассказали изданию жители Южной Калифорнии Том Слэттери, Кристофер Т. Ли и Кларк Петерсон, компания без разрешения и предупреждения повторно списала с их банковских счетов стоимость заказанных электромобилей.

По словам Слэттери, он выбрал предлагаемую компанией в условиях пандемии бесконтактную доставку. Для этого необходимо было оформить заказ на официальном сайте Tesla, загрузить подтверждение страховки, водительские права и выбрать способ оплаты. Слэттери предпочел банковскую карту, хотя с недавних пор Tesla принимает оплату в биткоинах, о чем ранее сообщал Фокус.

Обнаружив на следующий день на своем банковском счете недостачу в размере $53 тысяч, Слэттери обратился в Tesla, но в компании на его звонки не ответили. А в официальном сервисном центре Tesla посоветовали обратиться в банк. Не доставили покупателю в указанный срок и сам электромобиль Tesla Model Y. Теперь он ждет не только свою машину, а и возврата денег, которые банк пообещали вернуть в течение 10 — 45 дней. Если бы Tesla признала свою ошибку, возврат мог бы произойти намного быстрее.

[ + – ] Tesla Model Y 2021

Как отмечают в CNBC, в самой компании ситуацию с двойным списанием не комментируют. При этом, по словам одного из опрошенных CNBC пострадавших покупателей, в разговоре с ним сотрудник сервисного центра Tesla сказал, что с дублированием платежей столкнулись уже сотни клиентов в США.

В CNBC обратились за консультацией к эксперту Дэйву Эксселлу, основателя американской компании Featurespace, специализирующейся на предотвращении финансовых преступлений. По словам Эксселла, повторяющиеся платежи — обычная проблема в электронной коммерции и банковском деле в целом. Никакого злого умысла со стороны Tesla он не видит.

Причина двойных списаний может заключаться в том, что платформы, обрабатывающие транзакции, могут использовать так называемые функции исключения дубликатов, чтобы предотвратить ошибочное двойное начисление. В то же время используемые ими системы должны быть достаточно гибкими, чтобы допускать повторяющиеся транзакции, которые должны проходить — например, регулярная выплата зарплаты или отправка детьми денег своим родителям в один и тот же день каждый месяц.

Нет сомнений, что ошибочно списанные суммы вернутся на счета пострадавших покупателей. Другое дело, как быстро это произойдет, и предоставит ли им компания Tesla какую-то компенсацию.

Неприятная ситуация порождает недовольство клиентов и негативно влияет на имидж компании. Например, Кларк Петерсон в комментарии CNBC отметил, что он задается вопросом: почему можно было за считанные минуты заплатить 71 000 долларов за роскошный электромобиль, но не получить возмещение за крупную ошибочную оплату в тот же день.