У США покупці Tesla страждають від подвійного списання грошей зі своїх рахунків

"Переплата" становить від 37 000 до 71 000 доларів.

В останній тиждень березня в США покупці електрокарів Tesla зіткнулися з неприємною ситуацією, коли компанія списувала з їхніх рахунків вартість машини, яку вони купують, у подвійному розмірі, повідомляє CNBC.

За даними опитування, проведеним виданням серед постраждалих покупців, суми, вилучені з рахунків, варіюються від 37 000 доларів (ціна седана Tesla Model 3 2021 року в базовій версії) до 71 000 доларів (кросовера Tesla Model Y 2021 роки з опціями).

[ + – ] Tesla Model Y 2021

Як розповіли виданню жителі Південної Каліфорнії Том Слеттері, Крістофер Т. Лі і Кларк Петерсон, компанія без дозволу і попередження повторно списала з їхніх банківських рахунків вартість замовлених електромобілів.

За словами Слеттері, він обрав запропоновану компанією в умовах пандемії безконтактну доставку. Для цього необхідно було оформити замовлення на офіційному сайті Tesla, завантажити підтвердження страховки, водійські права й обрати спосіб оплати. Слеттері вважав кращою банківську карту, хоча з нещодавніх пір Tesla приймає оплату в біткоїнах, про що раніше повідомляв Фокус.

Помітивши наступного дня на своєму банківському рахунку недостачу розміром $53 тисяч, Слеттері звернувся в Tesla, але в компанії на його дзвінки не відповіли. А в офіційному сервісному центрі Tesla порадили звернутися в банк. Не доставили покупцеві в зазначений термін і власне електромобіль Tesla Model Y. Тепер він чекає не тільки свою машину, а й повернення грошей, які банк пообіцяли повернути протягом 10-45 днів. Якби Tesla визнала свою помилку, повернення могло би відбутися набагато швидше.

[ + – ] Tesla Model Y 2021

Як зазначають у CNBC, власне в компанії ситуацію з подвійним списанням не коментують. При цьому, за словами одного з опитаних CNBC постраждалих покупців, у розмові з ним співробітник сервісного центру Tesla сказав, що з дублюванням платежів зіткнулися вже сотні клієнтів у США.

У CNBC звернулися за консультацією до фахівця Дейва Ексселла, засновника американської компанії Featurespace, що спеціалізується на запобіганні фінансових злочинів. За словами Ексселла, повторювані платежі — звичайна проблема в електронній комерції та банківській справі в цілому. Жодного злого умислу з боку Tesla він не бачить.

Причина подвійних списань може полягати в тому, що платформи, які обробляють транзакції, можуть використовувати так звані функції увімкнення дублікатів, щоб запобігти помилкового подвійного нарахування. У той же час системи, які вони використовують, повинні бути достатньо гнучкими, щоб допускати повторювані транзакції, які повинні проходити — наприклад, регулярна виплата зарплати або відправлення дітьми грошей своїм батькам в один і той же день кожного місяця.

Немає сумнівів, що помилково списані суми повернуться на рахунки постраждалих покупців. Інша справа, як швидко це станеться, і чи надасть їм компанія Tesla якусь компенсацію.

Неприємна ситуація породжує невдоволення клієнтів і негативно впливає на імідж компанії. Наприклад, Кларк Петерсон у коментарі CNBC зазначив, що він задається питанням: чому можна було за лічені хвилини заплатити 71 000 доларів за розкішний електромобіль, але не отримати відшкодування за велику помилкову оплату того ж дня.