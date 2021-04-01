Кроссовер Dacia Duster запустили в космос (видео)

Космическая программа Dacia получила название Dustar (от Duster и Star, "звезда").

Румынская марка Dacia объявила 1 апреля 2021 года о начале первой в мире автомобильной космической программы. Cогласно опубликованному пресс-релизу компании, в космос был запущен компактный кроссовер Duster (на украинском рынке автомобиль продается как Renault Duster). Программа получила название Dustar (от Duster и Star, "звезда").

В компании отметили, что Dustar представляет собой новую эру в области космических путешествий с оптимальным соотношением цены и качества. Приводим выдержку из пресс-релиза:

"Этот гигантский скачок для Dacia произошел после революции на рынке новых автомобилей на Земле, где компания предлагает доступные, отмеченные наградами и надежные автомобили. На протяжении многих лет гениальные инженеры Dacia последовательно разрабатывали современные, простые и недорогие автомобили. Опираясь на это непревзойденное ноу-хау и разумный подход Dacia к разработке машин на нашей планете, небо не будет пределом для Dustar".

В подтверждение компания на своем канале в YouTube опубликовала видео запуска Duster в космос.

Как нетрудно догадаться, это всего-лишь первоапрельская шутка, ведь с первых секунд понятно, что на видео масштабная модель автомобиля. Да и "космоса" как такового не было, хотя запуск действительно состоялся. Просто вместо ракеты использовали воздушный шар, наполненный гелием, а модель Duster прикрепили на специальной платформе, которая через выносные пилоны крепится к гондоле монгольфьера.

Как на самом деле происходил шуточный запуск Dacia Duster в "космос", можно посмотреть в ролике ниже.

Напомним, что накануне 1 апреля американское подразделение Volkswagen объявило о переименовании в Voltswagen (Вольтсваген). Особую убедительность этому сообщению придало изменение дизайна официального американского сайта VW с соответствующим ребрендингом. Однако уже днем 31 марта компания вынуждена была признать, что это первоапрельский розыгрыш, и уже сегодня с официального сайта VW в США исчез брендинг "Voltswagen".