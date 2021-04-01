Кросовер Dacia Duster запустили в космос (відео)

Космічна програма Dacia отримала назву Dustar (від Duster і Star, "зірка").

Румунська марка Dacia оголосила 1 квітня 2021 року про початок першої в світі автомобільної космічної програми. Згідно з опублікованим прес-релізом компанії, у космос був запущений компактний кросовер Duster (на українському ринку автомобіль продається як Renault Duster). Програма отримала назву Dustar (від Duster і Star, "зірка").

У компанії зазначили, що Dustar являє собою нову еру в галузі космічних подорожей з оптимальним співвідношенням цінита якості. Наводимо витяг із прес-релізу:

"Цей гігантський стрибок для Dacia стався після революції на ринку нових автомобілів на Землі, де компанія пропонує доступні, удостоєні нагородами та надійні автомобілі. Протягом багатьох років геніальні інженери Dacia послідовно розробляли сучасні, прості та недорогі автомобілі. Спираючись на це неперевершене ноу-хау та розумний підхід Dacia до розробки машин на нашій планеті, небо не буде межею для Dustar".

На підтвердження компанія розмістила на своєму каналі в YouTube відео запуску Duster у космос.

Як неважко здогадатися, це всього-лише першоквітневий жарт, адже з перших секунд зрозуміло, що на відео масштабна модель автомобіля. Та й "космосу" як такого не було, хоча запуск дійсно відбувся. Просто замість ракети використовували повітряну кулю, наповнену гелієм, а модель Duster прикріпили на спеціальній платформі, яка через виносні пілони кріпиться до гондоли монгольф'єра.

Як насправді відбувався жартівливий запуск Dacia Duster у "космос", можна подивитися в ролику нижче.

Нагадаємо, що напередодні 1 квітня американський підрозділ Volkswagen оголосив про перейменування в Voltswagen (Вольтсваген). Особливу переконливість цього повідомлення додала зміна дизайну офіційного американського сайту VW із відповідним ребрендингом. Однак вже вдень 31 березня компанія змушена була визнати, що це першоквітневий розіграш, і вже сьогодні з офіційного сайту VW у США зник брендинг "Volswagen".