Toyota построила водородный санитарный фургон

Это первый медицинский автомобиль с водородной силовой установкой.

Летом 2021 года в больнице Красного Креста города Кумамото, Япония, начнутся испытания водородного санитарного фургона марки Toyota. Эта уникальная машина — первая в мире карета скорой помощи с водородной силовой установкой.

Основой для фургона стал автобус Toyota Coaster, у которого стандартный турбодизель заменили силовой установкой на топливных элементах от водородного седана Toyota Mirai.

В такой системе электроэнергия вырабатывается прямо на борту автомобиля в процессе химической реакции между хранящимся в трех баках водородом (7,2 кг) и кислородом из воздуха. Полученное электричество накапливается в литий-ионной батарее, которая питает тяговый электродвигатель мощностью 182 л.с. (134 кВт). Заправка баков водородом занимает 3 минуты на специализированной заправке. Запас хода — 201 км.

От фургона можно запитать внешние и внутренние источники. Он способен выдавать переменный ток напряжением 100 В. Также в комплекте преобразователь в постоянный ток с максимальной отдачей 9 кВт и батарея емкостью 90 кВт•ч.

[ + – ] Салон санитарного фургона Toyota

Салон фургона оборудован сидениями для медперсонала, шкафом для медоборудования и каталками для пациентов. Для снижения риска заражения медицинского персонала и пациентов в условиях продолжающейся пандемии коронавируса салон оборудован системой кондиционирования с НЕРА-фильтром.

Пока водородный санитарный фургон существует в одном экземпляре, но, как отмечают в Toyota, в случае успешных испытаний возможно серийное производство.

Стоит отметить, что Toyota уделяет большое внимание развитию водородных технологий и активно продвигает применение водорода в качестве энергоносителя в различных сферах. Свой первый водородный автомобиль — Toyota Mirai — компания вывела на рынок в декабре 2014 года, а в конце 2020-го дебютировала модель второго поколения. За эти годы продано 11 тысяч таких машин, в основном в Японии и штате Калифорния, США.

Одной из инициатив компании в водородном направлении стало создание в 2020 году Японской водородной ассоциации (Japan Hydrogen Association, JH2A), целями которой названы формирование цепочек поставок водорода на местах и международное сотрудничество ради формирования "водородного сообщества". В ассоциацию вошли 87 компаний, в числе которых Eneos, Iwatani, Kawasaki Heavy Industries, Kobe Steel, Mitsui & Co, Sumitomo Mitsui Financial Group, Kansai Electric Power и Toshiba.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota построила первый в мире автомобиль-рефрижератор для перевозки вакцин от коронавируса. Партия готовых машин будет отгружена до конца апреля. Специализированный рефрижератор может использоваться в рамках международной структуры COVAX, которая стремится справедливо распространять вакцины от COVID-19 в развивающихся странах.