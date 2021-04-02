Toyota побудувала водневий санітарний фургон

Це перший медичний автомобіль з водневою силовою установкою.

Влітку 2021 року в лікарні Червоного Хреста міста Кумамото, Японія, почнуться випробування водневого санітарного фургона марки Toyota. Ця унікальна машина — перша у світі карета швидкої допомоги з водневою силовою установкою.

Основою для фургона став автобус Toyota Coaster, у якого стандартний турбодизель замінили силовою установкою на паливних елементах від водневого седана Toyota Mirai.

У такій системі електроенергія виробляється прямо на борту автомобіля в процесі хімічної реакції між воднем, що зберігається у трьох баках (7,2 кг), і киснем з повітря. Отримана електрика накопичується в літій-іонній батареї, яка живить тяговий електродвигун потужністю 182 к.с. (134 кВт). Заправка баків воднем займає 3 хвилини на спеціалізованій заправці. Запас ходу — 201 км.

Від фургона можна живити зовнішні і внутрішні джерела. Він здатний видавати змінний струм напругою 100 В. Також в комплекті перетворювач у постійний струм з максимальною віддачею 9 кВт і батарея ємністю 90 кВт•год.

[ + – ] Салон санітарного фургону Toyota

Салон фургону обладнаний сидіннями для медперсоналу, шафою для медобладнання та каталками для пацієнтів. Для зниження ризику зараження медичного персоналу та пацієнтів в умовах тривалої пандемії коронавірусу салон обладнаний системою кондиціонування з НЕРА-фільтром.

Поки водневий санітарний фургон існує в одному екземплярі, але, як зазначають в Toyota, у випадку успішних випробувань можливе серійне виробництво.

Варто зазначити, що Toyota приділяє велику увагу розвитку водневих технологій і активно просуває застосування водню як енергоносія у різних сферах. Свій перший водневий автомобіль — Toyota Mirai — компанія вивела на ринок в грудні 2014 року, а в кінці 2020-го дебютувала модель другого покоління. За ці роки продано 11 тисяч таких машин, переважно в Японії і штаті Каліфорнія, США.

Однією з ініціатив компанії у водневому напрямку стало створення у 2020 році Японської водневої асоціації (Japan Hydrogen Association, JH2A), цілями якої названі формування ланцюгів поставок водню на місцях і міжнародне співробітництво заради формування "водневої спільноти". До асоціації увійшли 87 компаній, серед яких Eneos, Iwatani, Kawasaki Heavy Industries, Kobe Steel, Mitsui & Co, Sumitomo Mitsui Financial Group, Kansai Electric Power і Toshiba.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota побудувала перший у світі автомобіль-рефрижератор для перевезення вакцин від коронавірусу. Партія готових машин буде відвантажена до кінця квітня. Спеціалізований рефрижератор може використовуватися у межах міжнародної структури COVAX, яка прагне справедливо поширювати вакцини від COVID-19 в країнах, що розвиваються.