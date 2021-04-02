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Toyota побудувала водневий санітарний фургон

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Toyota, фургон, воднемобіль, санітарний водневий фургон Toyota
Фото: Toyota

Це перший медичний автомобіль з водневою силовою установкою.

Влітку 2021 року в лікарні Червоного Хреста міста Кумамото, Японія, почнуться випробування водневого санітарного фургона марки Toyota. Ця унікальна машина — перша у світі карета швидкої допомоги з водневою силовою установкою.

Основою для фургона став автобус Toyota Coaster, у якого стандартний турбодизель замінили силовою установкою на паливних елементах від водневого седана Toyota Mirai.

У такій системі електроенергія виробляється прямо на борту автомобіля в процесі хімічної реакції між воднем, що зберігається у трьох баках (7,2 кг), і киснем з повітря. Отримана електрика накопичується в літій-іонній батареї, яка живить тяговий електродвигун потужністю 182 к.с. (134 кВт). Заправка баків воднем займає 3 хвилини на спеціалізованій заправці. Запас ходу — 201 км.

Від фургона можна живити зовнішні і внутрішні джерела. Він здатний видавати змінний струм напругою 100 В. Також в комплекті перетворювач у постійний струм з максимальною віддачею 9 кВт і батарея ємністю 90 кВт•год.

Toyota, фургон, воднемобіль Toyota
Салон санітарного фургону Toyota

Салон фургону обладнаний сидіннями для медперсоналу, шафою для медобладнання та каталками для пацієнтів. Для зниження ризику зараження медичного персоналу та пацієнтів в умовах тривалої пандемії коронавірусу салон обладнаний системою кондиціонування з НЕРА-фільтром.

Поки водневий санітарний фургон існує в одному екземплярі, але, як зазначають в Toyota, у випадку успішних випробувань можливе серійне виробництво.

Варто зазначити, що Toyota приділяє велику увагу розвитку водневих технологій і активно просуває застосування водню як енергоносія у різних сферах. Свій перший водневий автомобіль — Toyota Mirai — компанія вивела на ринок в грудні 2014 року, а в кінці 2020-го дебютувала модель другого покоління. За ці роки продано 11 тисяч таких машин, переважно в Японії і штаті Каліфорнія, США.

Однією з ініціатив компанії у водневому напрямку стало створення у 2020 році Японської водневої асоціації (Japan Hydrogen Association, JH2A), цілями якої названі формування ланцюгів поставок водню на місцях і міжнародне співробітництво заради формування "водневої спільноти". До асоціації увійшли 87 компаній, серед яких Eneos, Iwatani, Kawasaki Heavy Industries, Kobe Steel, Mitsui & Co, Sumitomo Mitsui Financial Group, Kansai Electric Power і Toshiba.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota побудувала перший у світі автомобіль-рефрижератор для перевезення вакцин від коронавірусу. Партія готових машин буде відвантажена до кінця квітня. Спеціалізований рефрижератор може використовуватися у межах міжнародної структури COVAX, яка прагне справедливо поширювати вакцини від COVID-19 в країнах, що розвиваються.