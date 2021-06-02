Не хочу, но придется. Mercedes заплатит компании Nokia за использование ее технологий

Автопроизводитель и телеком-компания несколько лет судились по поводу использования в конструкции автомобилей Mercedes решений, права на которые принадлежат Nokia.

В свое время Nokia поступала дальновидно, защитив патентами свои изобретения в области мобильной связи. Сегодня эти патенты приносят компании 1,4 млрд евро в год в виде отчислений за авторские права. Но несколько лет назад в концерн Daimler усомнился в справедливости требований Nokia платить за использование запатентованных ими технологий 3G и 4G в каждом выпущенном автомобиле Mercedes-Benz. Не отдельной модели, а каждом сошедшем с конвейера экземпляре.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Немцы отказались приобретать лицензии, утверждая, что платить должны их смежники Bosch и Continental, которые и поставляют Мерседесу электронные блоки, в которых используются запатентованные технологии. В ответ Nokia подала иски в несколько судов в Германии, утверждая, что имеет полное право на компенсацию миллиардов евро, инвестированных в разработку технологий, которыми немецкий концерн хотел пользоваться бесплатно.

Стоит отметить, что такие автопроизводители как Audi, Bentley, BMW, MINI, Porsche, Rolls-Royce, SEAT, Skoda, Volkswagen, Volvo платят патентные отчисления в пользу Nokia. И в случае, если бы Daimler не нашел общего языка с финнами, немцам попросту бы грозил запрет на продажу Mercedes, поскольку закон целиком на стороне финской компании.

Естественно, доводить ситуацию до торгового коллапса не хотела ни одна из сторон — и в Daimler решили согласиться с предложением Nokia по плате за пользование технологиями финнов. Стороны не раскрывают, во что же обойдется немцам лицензия, но специалисты, работающие в этой сфере говорят, что речь идет примерно о 2 долларах за каждый выпущенный автомобиль.

В 2019 году (то есть до пандемии) Daimler продал 2 млн 385 тысяч автомобилей марки Mercedes, а в прошлом году объем продаж составил 2 млн 87 тысяч авто. Цифры годового производства и продаж, конечно, различаются, но порядок цифр сравним — таким образом, ежегодные выплаты оцениваются в размере 4-5 млн евро. Терпимо.

Интересно, что прошлом году концерн Daimler проиграл схожее судебное разбирательство с японской компанией Sharp. Речь также шла о нарушении прав пользования мобильными технологиями и общая сумма иска составила 5,5 млрд евро.

Ранее Фокус сообщал, что суд поставил точку в патентном споре о фразе "One more thing". Разбирательство Apple и швейцарской компании Swatch вокруг знаменитой фразы тянулось шесть лет.

Также мы рассказывали, что самый дорогой и роскошный Mercedes-Maybach S-Class V12 получил под капот 6-литровый мотор мощностью 612 л.с. Цена автомобиля в Германии стартует с отметки 217 тысяч евро.