Лейтенант Коломбо или Стив Джобс? Суд поставил точку в патентном споре о фразе One more thing

Противостояние американской Apple и швейцарской Swatch вокруг знаменитой фразы длилось 6 лет.

Американская компания Apple не смогла оспорить в суде право швейцарского производителя часов Swatch Group на фразу One more thing ("Еще кое-что"). В решении Высокого суда Лондона говорится, что в действиях Swatch, решившей запатентовать одно из коронных выражений основателя Apple Стива Джобса, нет злого умысла, сообщило Bloomberg.

Это решение суда стало новым эпизодом патентной борьбы компаний, которая продолжается с 2014 года. Тогда Apple запретили использовать торговую марку iWatch, так как у швейцарцев уже был продукт с похожим названием – iSwatch.

В 2015 году Swatch подала заявку на регистрацию международной торговой марки One more thing. В 2017 году британский орган по разрешению споров, касающихся торговых марок и патентов, решил, что Swatch действовала недобросовестно, пытаясь зарегистрировать эту фразу. Часовщики подали апелляцию, которую заместитель судьи Высокого суда Лондона Иан Первис удовлетворил 29 марта. Он признал, что действия Swatch могли быть желанием "рассердить Apple", но они не могут считаться недобросовестными.

Предыдущий судебный исполнитель ошибся, сказав, что "намерения Swatch перешагнули грань между уместным и ненадлежащим использованием торговой марки", – добавил Первис.

В своем иске Apple утверждала, что Swatch собирается запустить пародийную рекламную кампанию, использовав фразу, которая "20 лет ассоциируется с продуктами Apple". Джобс часто завершал презентации этой фразой, после чего анонсировал новый проект Apple.

"Я использую слово "пародия" для обозначения троллингового поведения, злонамеренного недобросовестного использования знака", – пояснил юрист Apple Яани Риордан. Но судья Первис сказал, что Apple не смогла привести примеры пародий, которые могут быть потенциально опасными.

Swatch заявила, что фразу "Еще кое-что" часто употреблял вымышленный лейтенант Коломбо – герой одноименного детективного сериала. Компания ранее проводила рекламные кампании с использованием образов известных киногероев.

Напомним, португальское агентство по защите прав потребителей Deco Proteste подало в суд на компанию Apple по обвинению в "запланированном износе" моделей iPhone 6, 6 Plus, 6S и 6S Plus с целью уменьшения срока их службы. В иске указано, что Apple "сознательно манипулирует и не информирует своих пользователей о производительности своих устройств, вынуждая тысячи пользователей заменить батареи своих устройств или купить новый смартфон".

Facebook готовит антимонопольный иск против Apple из-за намерения компании ввести новые правила конфиденциальности. в Facebook считают, что Apple, вводя новые правила конфиденциальности, пользуется своим монопольным положением на рынке смартфонов и хочет навязать разработчикам ПО свою политику, даже если они с ней не согласны. Соцсеть против того, что Apple вынуждает разработчиков использовать ее платежный сервис внутри приложений, что, в свою очередь, препятствует конкуренции других компаний с Apple в области гейминга, обмена сообщениями и онлайн-шоппинга.

Источники полагают, что Facebook привлечет и другие компании к судебному процессу против Apple. Также они рассказали о том, что сотрудники соцсети считают, что быть убедительной в суде у компании не получится, потому что она сама является монополистом.