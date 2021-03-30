Лейтенант Коломбо чи Стів Джобс? Суд поставив крапку у патентній суперечці про фразу One more thing

Протистояння американської Apple і швейцарської Swatch навколо знаменитої фрази тривало 6 років.

Американська компанія Apple не змогла оскаржити в суді право швейцарського виробника годинників Swatch Group на фразу One more thing ("Ще дещо"). У рішенні Високого суду Лондона йдеться, що в діях Swatch, яка вирішила запатентувати один з коронних виразів засновника Apple Стіва Джобса, немає злого умислу, повідомило Bloomberg.

Це рішення суду стало новим епізодом патентної боротьби компаній, яка триває з 2014 року. Тоді Apple заборонили використовувати торгову марку iWatch, оскільки у швейцарців вже був продукт зі схожою назвою — iSwatch.

У 2015 році Swatch подала заявку на реєстрацію міжнародної торгової марки One more thing. У 2017 році британський орган з вирішення спорів, що стосуються торгових марок і патентів, вирішив, що Swatch діяла недобросовісно, намагаючись зареєструвати цю фразу. Годинникарі подали апеляцію, яку заступник судді Високого суду Лондона Іан Первіс задовольнив 29 березня. Він визнав, що дії Swatch могли бути бажанням "розсердити Apple", але вони не можуть вважатися недобросовісними.

Попередній судовий виконавець помилився, сказавши, що "наміри Swatch переступили межу між доречним і неналежним використанням торгової марки", — додав Первіс.

У своєму позові Apple стверджувала, що Swatch збирається запустити пародійну рекламну кампанію, використавши фразу, яка "20 років асоціюється з продуктами Apple". Джобс часто завершував презентації цієї фразою, після чого анонсував новий проект Apple.

"Я використовую слово" пародія "для позначення тролінгової поведінки, зловмисного недобросовісного використання знака", — пояснив юрист Apple Яані Ріордан. Але суддя Первіс сказав, що Apple не змогла навести приклади пародій, які можуть бути потенційно небезпечними.

Swatch заявила, що фразу "Ще дещо" часто вживав вигаданий лейтенант Коломбо — герой однойменного детективного серіалу. Компанія раніше проводила рекламні кампанії з використанням образів відомих кіногероїв.

Нагадаємо, португальське агентство із захисту прав споживачів Deco Proteste подало в суд на компанію Apple за звинуваченням у "запланованому зносі" моделей iPhone 6, 6 Plus, 6S і 6S Plus з метою зменшення терміну їх служби. У позові зазначено, що Apple "свідомо маніпулює і не інформує своїх користувачів про продуктивність своїх пристроїв, змушуючи тисячі користувачів замінити батареї своїх пристроїв або купити новий смартфон".

Facebook готує антимонопольний позов проти Apple через наміри компанії ввести нові правила конфіденційності. У Facebook вважають, що Apple, вводячи нові правила конфіденційності, користується своїм монопольним становищем на ринку смартфонів і хоче нав'язати розробникам ПЗ свою політику, навіть якщо вони з нею не згодні. Соцмережа проти того, що Apple змушує розробників використовувати її платіжний сервіс всередині додатків, що, у свою чергу, перешкоджає конкуренції інших компаній з Apple у сфері геймінгу, обміну повідомленнями та онлайн-шопінгу.

Джерела вважають, що Facebook залучить також інші компанії до судового процесу проти Apple. Також вони розповіли про те, що співробітники соцмережі вважають, що бути переконливою в суді у компанії не вийде, тому що вона сама є монополістом.