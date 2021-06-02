Не хочу, але доведеться. Mercedes заплатить компанії Nokia за використання її технологій

Автовиробник і телеком-компанія кілька років судилися з приводу використання в конструкції автомобілів Mercedes рішень, права на які належать Nokia.

Свого часу Nokia чинила далекоглядно, захистивши патентами свої винаходи в галузі мобільного звʼязку. Сьогодні ці патенти приносять компанії 1,4 млрд євро на рік у вигляді відрахувань за авторські права. Але кілька років тому концерн Daimler засумнівався в справедливості вимог Nokia платити за використання запатентованих ними технологій 3G і 4G в кожному випущеному автомобілі Mercedes-Benz. Не окремої моделі, а кожному екземплярі, що зійшов із конвеєра.

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Німці відмовилися купувати ліцензії, стверджуючи, що платити повинні їх суміжники Bosch і Continental, які й постачають Мерседесу електронні блоки, в яких використовуються запатентовані технології. У відповідь Nokia подала позови в кілька судів у Німеччині, стверджуючи, що має повне право на компенсацію мільярдів євро, інвестованих у розробку технологій, якими німецький концерн хотів користуватися безкоштовно.

Варто зазначити, що такі автовиробники як Audi, Bentley, BMW, MINI, Porsche, Rolls-Royce, SEAT, Skoda, Volkswagen, Volvo платять патентні відрахування на користь Nokia. І в разі, якби Daimler не знайшов спільної мови з фінами, німцям просто б загрожувала заборона на продаж Mercedes, оскільки закон цілком на стороні фінської компанії.

Звичайно, доводити ситуацію до торгового колапсу не хотіла ні одна зі сторін — і в Daimler вирішили погодитися з пропозицією Nokia щодо плати за користування технологіями фінів. Сторони не розкривають, у що ж обійдеться німцям ліцензія, але фахівці, які працюють в цій сфері говорять, що йдеться приблизно про 2 долари за кожен випущений автомобіль.

У 2019 році (тобто до пандемії) Daimler продала 2 млн 385 тисяч автомобілів марки Mercedes, а в минулому році обсяг продажів склав 2 млн 87 тисяч авто. Цифри річного виробництва і продажів, звичайно, відрізняються, але порядок цифр можна порівняти — так, щорічні виплати оцінюються в розмірі 4-5 млн євро. Терпимо.

Цікаво, що минулого року концерн Daimler програв схоже судовий розгляд з японською компанією Sharp. Мова також йшла про порушення прав користування мобільними технологіями і загальна сума позову становила 5,5 млрд євро.

Раніше Фокус повідомляв, що суд поставив крапку в патентній суперечці про фразу "One more thing". Розгляд Apple і швейцарської компанії Swatch навколо знаменитої фрази тривав шість років.

Також ми розповідали, що найдорожчий і розкішний Mercedes-Maybach S-Class V12 отримав під капот 6-літровий мотор потужністю 612 к. с. Ціна автомобіля в Німеччині стартує з позначки 217 тисяч євро.