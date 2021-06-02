Lexus назвал дату премьеры кроссовера NX и опубликовал первый тизер (фото)

Официальная презентация нового Lexus NX состоится 12 июня, но внешность новинки была раскрыта еще до премьеры.

Lexus представил тизер второго поколения популярного кроссовера NX, чтобы обозначить официальную дату премьеры, которая состоится 12 июня. Актуальная машина дебютировала в апреле 2014 года на автосалоне в Пекине — и на седьмом году жизни получает преемника.

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Впрочем, компания зря пытается интриговать потенциальных покупателей и автомобильное сообщество, ведь внешность "второго" NX образца 2022 модельного года перестала быть секретом еще в феврале, когда пресс-служба японского бренда по ошибке опубликовала и затем удалила видеоролик, продемонстрировавший экстерьер и интерьер нового Lexus NX.

За минувшее время в стилистику если и были внесены изменения, то минимальные, которые могли коснуться мелкого декора или второстепенных элементов экстерьера.

[ + – ] Таким предстал Lexus NX второго поколения в видеоролике, ошибочно опубликованном компанией в конце зимы

В частности, сравнивая тизер, на котором показан кусочек кормы, и ранее опубликованные изображения из видео, можно увидеть, по крайней мере, одно отличие: над выштамповкой номерного знака вместо эмблемы Lexus появилось буквенное написание названия компании.

Ну а в общем и целом, во втором поколении NX останется носителем хорошо знакомого фирменного стиля Lexus. Сохранив узнаваемость, дизайнеры также последовали современному тренду, заданному в Porsche: диодная линия огней между задними фонарями через весь кузов.

Технически новичок получит модифицированную платформу TNGA-K от текущего поколения Toyota RAV4, поэтому ожидается, что базовая версия NX 2022 модельного года получит 2.5-литровый бензиновый двигатель, а на более дорогих версиях будет 3.5-литровым V6. Интересно будет взглянуть на гибридное исполнение новичка, которое можно назвать фирменным блюдом японской компании.

Кстати, нынешний Lexus NX тоже имеет общую платформу с Toyota RAV4 предыдущей генерации платформу, но внешность, интерьер, ряд деталей подвески и отдельные двигатели у него были свои собственные.

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