Lexus назвав дату прем'єри кросовера NX та опублікував перший тизер (фото)

Офіційна презентація нового Lexus NX відбудеться 12 червня, але зовнішність новинки була розкрита ще до прем'єри.

Lexus представив тизер другого покоління популярного кросовера NX, щоб позначити офіційну дату прем'єри, яка відбудеться 12 червня. Актуальна машина дебютувала в квітні 2014 року на автосалоні в Пекіні — і на сьомому році життя отримує наступника.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Втім, компанія даремно намагається інтригувати потенційних покупців та автомобільне співтовариство, адже зовнішність "другого" NX зразка 2022 модельного року перестала бути секретом ще в лютому, коли пресслужба японського бренду помилково опублікувала і потім видалила відеоролик, який продемонстрував екстер'єр та інтер'єр нового Lexus NX .

За минулий час у стилістику якщо й були внесені зміни, то мінімальні, які могли торкнутися дрібного декору або другорядних елементів екстер'єру.

[ + – ] Таким постав Lexus NX другого покоління у відеоролику, помилково опублікованому компанією наприкінці зими

Зокрема, порівнюючи тизер, на якому показаний шматочок корми, і раніше опубліковані зображення з відео, можна побачити, принаймні, одну відмінність: над виштамповкою номерного знака замість емблеми Lexus з'явився буквений напис назви компанії.

Ну а загалом, у другому поколінні NX залишиться носієм добре знайомого фірмового стилю Lexus. Зберігши впізнаваність, дизайнери також дотримувалися сучасного тренду, заданого в Porsche: діодна лінія вогнів між задніми ліхтарями через весь кузов.

Технічно новачок отримає модифіковану платформу TNGA-K від поточного покоління Toyota RAV4, тому очікується, що базова версія NX 2022 модельного року отримає 2,5-літровий бензиновий двигун, а на більш дорогих версіях буде 3,5-літровим V6. Цікаво буде поглянути на гібридне виконання новачка, яке можна назвати фірмовою стравою японської компанії.

До речі, нинішній Lexus NX теж має загальну платформу з Toyota RAV4 попередньої генерації платформу, але зовнішність, інтер'єр, ряд деталей підвіски й окремі двигуни в нього були свої власні.

Раніше Фокус повідомляв, що концепт-кар Lexus LF-Z Electrified натякнув на електричне майбутнє бренду. Експериментальний електрокар заявлений як провісник швидкого запуску в серію електромобілів Lexus.

Також ми розповідали, що Lexus представив концепт-кар для меломанів. У Lexus IS Wax Edition у бардачку з'явився програвач вінілових платівок