Турбийон Aston Martin. В Girard-Perregaux создали часы за $146 тыс в честь британского бренда

Корпус из титана, скульптурный дизайн — и объем выпуска меньше двух десятков экземпляров.

Tourbillon with Three Flying Bridges ("Турбийон на трех воздушных мостах") с приставкой Aston Martin Edition — так называется модель часов, которыt будут сделаны в количестве всего-лишь 18 экземпляров.

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В компании Girard-Perregaux решили, что лимитированные сверхточные часы, созданные в честь британского производителя спорткаров, должны выглядеть элегантно и мгновенно запоминаться. Поэтому в основе стиля новой модели лежит сложная скульптурная философия дизайна, которая по мнению партнеров выглядит более роскошной и ориентированной на стиль жизни владельцев Aston Martin, чем традиционные хронографы, создаваемые сейчас в партнерстве часовыми и автопроизводителями.

Как сказал CEO Girard-Perregaux Патрик Пруно, сходство взглядов двух марок облегчило партнерство: "Мы в Girard-Perregaux сразу захотели сотрудничать с таким волнующим брендом, для которого так важен дизайн".

В результате часовых дел мастера создали то, что вы видите на этих фото.

Под сапфировым стеклом в 44-миллиметровом титановом корпусе скрывается механизм, состоящий из 79 деталей, общий вес которого составляет 250 мг, а самая крупная деталь — всего 10 мм в диаметре. Водонепроницаемость часов — всего 30 метров, но в Girard-Perregaux логично предположили, что вряд ли кто-то из владельцев будет нырять глубже, не снимая их с руки.

Стоимость каждого такого турбийона в исполнении Aston Martin — 146 тысяч долларов, официальные представители Girard-Perregaux уже принимают заказы.

Ранее Фокус сообщал, что компания Mercedes-AMG и часовой бренд IWC начали выпуск эксклюзивных часов из титана и сапфира. Линейка хронографов от Mercedes-AMG/IWC получила название IWC’s Pilot’s Watch Collection.

Напомним, швейцарская часовая компания представила первые в мире часы, сделанные полностью из сапфира. Всего будет сделано лишь 30 экземпляров часов Big Bang Integral Full Sapphire.