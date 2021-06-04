Турбійон Aston Martin. У Girard-Perregaux створили годинник за $ 146 тис на честь британського бренду

Корпус з титану, скульптурний дизайн — і обсяг випуску менше двох десятків екземплярів.

Tourbillon with Three Flying Bridges ("Турбійон на трьох повітряних мостах") з приставкою Aston Martin Edition — так називається модель годинника, який буде зроблений кількістю всього-лише 18 екземплярів.

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У компанії Girard-Perregaux вирішили, що лімітований надточний годинник, створений на честь британського виробника спорткарів, має виглядати елегантно і миттєво запам'ятовуватися. Тому в основі стилю нової моделі лежить складна скульптурна філософія дизайну, яка на думку партнерів виглядає більш розкішною і орієнтованою на стиль життя власників Aston Martin, ніж традиційні хронографи, створювані зараз у партнерстві годинникарями і автовиробниками.

Як сказав CEO Girard-Perregaux Патрік Пруно, схожість поглядів двох марок полегшила партнерство: "Ми в Girard-Perregaux відразу захотіли співпрацювати з таким хвилюючим брендом, для якого так важливий дизайн".

У результаті майстри годинникарства створили те, що ви бачите на цих фото.

Під сапфіровим склом у 44-міліметровому титановому корпусі ховається механізм, що складається з 79 деталей, загальна вага якого складає 250 мг, а найбільша деталь — всього 10 мм у діаметрі. Водонепроникність годинника — всього 30 метрів, але в Girard-Perregaux логічно припустили, що навряд хтось із власників пірнатиме глибше, не знімаючи їх з руки.

Вартість кожного такого турбійону у виконанні Aston Martin — 146 тисяч доларів, офіційні представники Girard-Perregaux вже приймають замовлення.

Раніше Фокус повідомляв, що компанія Mercedes-AMG і годинниковий бренд IWC почали випуск ексклюзивних годинників з титану і сапфіру. Лінійка хронографів від Mercedes-AMG/IWC отримала назву IWC's Pilot's Watch Collection.

Нагадаємо, швейцарська годинникова компанія представила перший у світі годинник, зроблений повністю із сапфіра. Всього буде зроблено лише 30 примірників годинників Big Bang Integral Full Sapphire.