Впервые в истории. Спорткар Chevrolet Corvette получил праворульную версию

Первой страной, где Chevrolet Corvette с правым рулем поступит в продажу, стала Япония.

Невероятно, но за всю свою почти 70-летнюю историю американский спорткар Chevrolet Corvette никогда не имел версии с правым рулем! Модель появилась в гамме Chevrolet в 1953 году и на протяжении восьми поколений продавалась по всему миру, включая страны с левосторонним движениям. Поэтому различные компании выполняли переоборудование на местах, но продажи таких машин никогда не были большими.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Праворульный Chevrolet Corvette

И вот теперь — наконец-то! — у Corvette появилась заводская праворульная версия. Она была анонсирована еще на стадии запуска спорткара восьмого поколения, но до профильных рынков добралась только сейчас.

Первой страной, где Chevrolet Corvette с правым рулем поступит в продажу, стала Япония — на днях на здешней гоночной трассе Fuji Speedway состоялась ездовая презентация для потенциальных клиентов.

[ + – ] Ездовая презентация Corvette на японской трассе Fuji Speedway

По технике у праворульной версии — никаких отличий, кроме, собственно, переноса рулевого управления. Позади сидений — тот же бензиновый мотор V8 объемом 6,2 л, который развивает 497 л.с. Также такой Корветт доступен в обоих исполнениях кузова — купе и тарга со съемной панелью крыши.

В Японии цена на новый Chevrolet Corvette восьмого поколения стартует со 108 тысяч долларов — и вся первая партия в количестве 300 машин, предназначенных для этого рынка, была раскуплена всего за 60 часов! И это притом что ранее в Стране восходящего солнца ежегодно продавалось от силы сотня Корветтов.

Что ж, с новым праворульным исполнением у Chevrolet есть все шансы значительно нарастить экспорт культового спорткара и в полную силу заявить о себе в странах с левосторонним движением.

Кроме Японии праворульные Corvette будут продаваться в Австралии, Великобритании, Гонконге и Новой Зеландии. Не исключено, что начнутся поставки и в другие страны.

В Украине спорткар Chevrolet Corvette официально не представлен. Да и вообще, сейчас под брендом Chevrolet на нашем рынке продается единственная модель — бюджетный Aveo.

Ранее Фокус побывал на украинской ездовой презентации Subaru Outback нового поколения. Мы протестировали новый кросс-универсал не только на асфальте, а и на полноценном бездорожье.

Также мы рассказывали, что в США выставили на продажу Chevrolet Corvette актуального поколения, побывавший в ДТП. После аварии машина полностью лишилась передней части кузова и теперь ее распродают по запчастям.