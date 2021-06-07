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Впервые в истории. Спорткар Chevrolet Corvette получил праворульную версию

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Chevrolet Corvette с правым рулем
Chevrolet Corvette с правым рулем. Фото: Chevrolet

Первой страной, где Chevrolet Corvette с правым рулем поступит в продажу, стала Япония.

Невероятно, но за всю свою почти 70-летнюю историю американский спорткар Chevrolet Corvette никогда не имел версии с правым рулем! Модель появилась в гамме Chevrolet в 1953 году и на протяжении восьми поколений продавалась по всему миру, включая страны с левосторонним движениям. Поэтому различные компании выполняли переоборудование на местах, но продажи таких машин никогда не были большими.

Праворульный Chevrolet Corvette
Праворульный Chevrolet Corvette

И вот теперь — наконец-то! — у Corvette появилась заводская праворульная версия. Она была анонсирована еще на стадии запуска спорткара восьмого поколения, но до профильных рынков добралась только сейчас.

Первой страной, где Chevrolet Corvette с правым рулем поступит в продажу, стала Япония — на днях на здешней гоночной трассе Fuji Speedway состоялась ездовая презентация для потенциальных клиентов.

Ездовая презентация Corvette на японской трассе Fuji Speedway
Ездовая презентация Corvette на японской трассе Fuji Speedway

По технике у праворульной версии — никаких отличий, кроме, собственно, переноса рулевого управления. Позади сидений — тот же бензиновый мотор V8 объемом 6,2 л, который развивает 497 л.с. Также такой Корветт доступен в обоих исполнениях кузова — купе и тарга со съемной панелью крыши.

В Японии цена на новый Chevrolet Corvette восьмого поколения стартует со 108 тысяч долларов — и вся первая партия в количестве 300 машин, предназначенных для этого рынка, была раскуплена всего за 60 часов! И это притом что ранее в Стране восходящего солнца ежегодно продавалось от силы сотня Корветтов.

Что ж, с новым праворульным исполнением у Chevrolet есть все шансы значительно нарастить экспорт культового спорткара и в полную силу заявить о себе в странах с левосторонним движением.

Кроме Японии праворульные Corvette будут продаваться в Австралии, Великобритании, Гонконге и Новой Зеландии. Не исключено, что начнутся поставки и в другие страны.

В Украине спорткар Chevrolet Corvette официально не представлен. Да и вообще, сейчас под брендом Chevrolet на нашем рынке продается единственная модель — бюджетный Aveo.

Ранее Фокус побывал на украинской ездовой презентации Subaru Outback нового поколения. Мы протестировали новый кросс-универсал не только на асфальте, а и на полноценном бездорожье.

Также мы рассказывали, что в США выставили на продажу Chevrolet Corvette актуального поколения, побывавший в ДТП. После аварии машина полностью лишилась передней части кузова и теперь ее распродают по запчастям.