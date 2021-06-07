Вперше в історії. Спорткар Chevrolet Corvette отримав правокермову версію

Першою країною, де Chevrolet Corvette з правим кермом надійде в продаж, стала Японія.

Неймовірно, але за всю свою майже 70-річну історію американський спорткар Chevrolet Corvette ніколи не мав версії з правим кермом! Модель з'явилася в гамі Chevrolet у 1953 році і протягом восьми поколінь продавалася по всьому світу, включаючи країни з лівостороннім рухом. Тому різні компанії виконували переобладнання на місцях, але продажі таких машин ніколи не були великими.

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[ + – ] Праворульний Chevrolet Corvette

І ось тепер — нарешті! — у Corvette з'явилася заводська правокермова версія. Вона була анонсована ще на стадії запуску спорткара восьмого покоління, але до профільних ринків дісталася тільки зараз.

Першою країною, де Chevrolet Corvette з правим кермом надійде в продаж, стала Японія — днями на місцевій гоночній трасі Fuji Speedway відбулася їздова презентація для потенційних клієнтів.

[ + – ] Їздова презентація Corvette на японській трасі Fuji Speedway

За технікою у правокермової версії — ніяких відмінностей, крім, власне, перенесення кермового управління. Позаду сидінь — той самий бензиновий мотор V8 об'ємом 6,2 л, який розвиває 497 к.с. Також такий Корвет доступний в обох виконаннях кузова — купе і тарга зі знімною панеллю даху.

В Японії ціна на новий Chevrolet Corvette восьмого покоління стартує зі 108 тисяч доларів — і вся перша партія кількістю 300 машин, призначених для цього ринку, була розкуплена всього за 60 годин! І це при тому, що раніше в Країні вранішнього сонця щорічно продавалося від сили сотня Корветів.

Що ж, з новим правокермовим виконанням у Chevrolet є всі шанси значно наростити експорт культового спорткара і в повну силу заявити про себе в країнах з лівостороннім рухом.

Крім Японії правокермові Corvette будуть продаватися в Австралії, Великобританії, Гонконгу та Нової Зеландії. Не виключено, що почнуться поставки і в інші країни.

В Україні спорткар Chevrolet Corvette офіційно не представлений. Та й взагалі, зараз під брендом Chevrolet на нашому ринку складається продається єдина модель — бюджетний Aveo.

Раніше Фокус побував на українській їздовій презентації Subaru Forester нового покоління. Ми протестували новий крос-універсал не тільки на асфальті, а й на повноцінному бездоріжжі.

Також ми розповідали, що в США виставили на продаж Chevrolet Corvette актуального покоління, який побував у ДТП. Після аварії машина повністю позбулася передньої частини кузова і тепер її розпродають по запчастинах.