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Вперше в історії. Спорткар Chevrolet Corvette отримав правокермову версію

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Chevrolet Corvette з правим кермом
Chevrolet Corvette з правим кермом. Фото: Chevrolet

Першою країною, де Chevrolet Corvette з правим кермом надійде в продаж, стала Японія.

Неймовірно, але за всю свою майже 70-річну історію американський спорткар Chevrolet Corvette ніколи не мав версії з правим кермом! Модель з'явилася в гамі Chevrolet у 1953 році і протягом восьми поколінь продавалася по всьому світу, включаючи країни з лівостороннім рухом. Тому різні компанії виконували переобладнання на місцях, але продажі таких машин ніколи не були великими.

Праворульний Chevrolet Corvette
Праворульний Chevrolet Corvette

І ось тепер — нарешті! — у Corvette з'явилася заводська правокермова версія. Вона була анонсована ще на стадії запуску спорткара восьмого покоління, але до профільних ринків дісталася тільки зараз.

Першою країною, де Chevrolet Corvette з правим кермом надійде в продаж, стала Японія — днями на місцевій гоночній трасі Fuji Speedway відбулася їздова презентація для потенційних клієнтів.

Їздова презентація Corvette на японській трасі Fuji Speedway
Їздова презентація Corvette на японській трасі Fuji Speedway

За технікою у правокермової версії — ніяких відмінностей, крім, власне, перенесення кермового управління. Позаду сидінь — той самий бензиновий мотор V8 об'ємом 6,2 л, який розвиває 497 к.с. Також такий Корвет доступний в обох виконаннях кузова — купе і тарга зі знімною панеллю даху.

В Японії ціна на новий Chevrolet Corvette восьмого покоління стартує зі 108 тисяч доларів — і вся перша партія кількістю 300 машин, призначених для цього ринку, була розкуплена всього за 60 годин! І це при тому, що раніше в Країні вранішнього сонця щорічно продавалося від сили сотня Корветів.

Що ж, з новим правокермовим виконанням у Chevrolet є всі шанси значно наростити експорт культового спорткара і в повну силу заявити про себе в країнах з лівостороннім рухом.

Крім Японії правокермові Corvette будуть продаватися в Австралії, Великобританії, Гонконгу та Нової Зеландії. Не виключено, що почнуться поставки і в інші країни.

В Україні спорткар Chevrolet Corvette офіційно не представлений. Та й взагалі, зараз під брендом Chevrolet на нашому ринку складається продається єдина модель — бюджетний Aveo.

Раніше Фокус побував на українській їздовій презентації Subaru Forester нового покоління. Ми протестували новий крос-універсал не тільки на асфальті, а й на повноцінному бездоріжжі.

Також ми розповідали, що в США виставили на продаж Chevrolet Corvette актуального покоління, який побував у ДТП. Після аварії машина повністю позбулася передньої частини кузова і тепер її розпродають по запчастинах.