Не страшны гранаты и Калашников: в Канаде создали бронированный Cadillac Escalade (видео)

По словам разработчиков, модель получила набор элементов, обеспечивающих баллистическую защиту салона по стандарту BR6.

Канадская фирма Inkas, специализирующаяся на создании специальной техники и броневиков, представила усовершенствованный Cadillac Escalade, который может выдержать пули калибра 7,62 мм и подрыв двух ручных гранат DM51.

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Об этом говорится на официальном сайте разработчиков.

Новый проект был создан на базе последней модели Cadillac Escalade.

Люксовый автомобиль под капотом имеет 6,2-литровый V8 с мощностью 420 л.с., который работает вместе с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Броневик доступен в продаже как с задним, так и с полным приводом, а потенциальный покупатель может заказать себе альтернативный 3-литровый турбодизель.

От канадских разработчиков бронированный Cadillac Escalade получил набор элементов, обеспечивающих баллистическую защиту салона по стандарту BR6. Модифицированному автомобилю не страшны ни пули от автомата Калашникова калибра 7,62 мм, ни подрыв двух ручных гранат DM51.

Канадские специалисты также защитили бронепанелями моторный отсек, аккумулятор и блок управления двигателем, а специальные шины могут продолжить движение после частичной или полной потери давления в них.

Потенциальным покупателям доступны для заказа и другие опции: дополнительное бронирование, системы пожаротушения, сирена и LED-стробоскопы, система громкой и внутренней связи, усовершенствованная тормозная система и усиленные колесные диски.

На сайте фирмы Inkas сказано, что цена за бронированный Cadillac Escalade в индивидуальном порядке обсуждается с покупателем.

[ + – ] Бронированный Cadillac Escalade от Inkas

Ранее Фокус сообщал, что внедорожник Toyota Land Cruiser превратился в 8-местный броневик. Бронированную модель создали на базе Toyota Land Cruiser 70-й серии и она способна выдержать выстрелы из калибра 7,62 мм.

Также Фокус рассказывал, что компания Inkas представила бронированный Rolls-Royce для пугливых бизнесменов. Автомобиль обеспечивает максимальную защиту обитателям салона от пуль и даже от одновременного взрыва двух ручных гранат (по стандарту BR6).