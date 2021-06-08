Не страшні гранати і Калашников: в Канаді створили броньований Cadillac Escalade (відео)

За словами розробників, модель отримала набір елементів, які забезпечують балістичний захист салону за стандартом BR6.

Канадська фірма Inkas, що спеціалізується на створенні спеціальної техніки і броньовиків, представила вдосконалений Cadillac Escalade, який може витримати кулі калібру 7,62 мм і підрив двох ручних гранат DM51.

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Про це йдеться на офіційному сайті розробників.

Новий проект був створений на базі останньої моделі Cadillac Escalade.

Люксовий автомобіль під капотом має 6,2-літровий V8 з потужністю 420 к.с., який працює разом з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Броньовик доступний у продажі як з заднім, так і з повним приводом, а потенційний покупець може замовити собі альтернативний 3-літровий турбодизель.

Від канадських розробників броньований Cadillac Escalade отримав набір елементів, які забезпечують балістичний захист салону за стандартом BR6. Модифікованому автомобілю не страшні ні кулі від автомата Калашникова калібру 7,62 мм, ні підрив двох ручних гранат DM51.

Канадські фахівці також захистили бронепанелями моторний відсік, акумулятор і блок управління двигуном, а спеціальні шини можуть продовжити рух після часткової або повної втрати тиску у них.

Потенційним покупцям доступні для замовлення також інші опції: додаткове бронювання, системи пожежогасіння, сирена і LED-стробоскопи, система гучного і внутрішнього зв'язку, вдосконалена гальмівна система і посилені колісні диски.

На сайті фірми Inkas сказано, що ціна за броньований Cadillac Escalade в індивідуальному порядку обговорюється з покупцем.

[ + – ] Броньований Cadillac Escalade від Inkas

Раніше Фокус повідомляв, що позашляховик Toyota Land Cruiser перетворився на 8-місцевий броньовик. Броньовану модель створили на базі Toyota Land Cruiser 70-й серії і вона здатна витримати постріли з калібру 7,62 мм.

Також Фокус розповідав, що компанія Inkas представила броньований Rolls-Royce для лякливих бізнесменів. Автомобіль забезпечує максимальний захист тим, хто знаходиться в салоні, від куль і навіть від одночасного вибуху двох ручних гранат (за стандартом BR6).