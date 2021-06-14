Ким Кардашьян показала покрытый шерстью Lamborghini Urus и была высмеяна в соцсетях (видео)

Автомобиль подготовлен для рекламы новой коллекции одежды бренда Skims, который принадлежит Ким Кардашьян.

Известная американская модель и инстадива Ким Кардашьян на днях продемонстрировала премиальный внедорожник Lamborghini Urus, который полностью покрыт специальной тканью из овечьей шерсти. И полностью — не преувеличение: шерстью покрыты не только только кузов целиком за исключением фар, стекол и шин, а и салон, где нетронутыми остались лишь приборная панель, педали и экран медиасистемы.

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При этом сама Кардашьян позировала на фоне "шерстяного" Urus в наряде из такой же ткани: обтягивающий топ, расширяющиеся книзу брюки и шлепанцы. Также среди показанных "шерстяных" предметов одежды была накидка с длинными рукавами и шорты.

Этот шоу-кар стал частью рекламной кампании, которую Кардашьян проводит для продвижения принадлежащего ей бренда одежды Skims. С 14 июня под этой маркой стартуют продажи новой коллекции женской одежды, выполненной из такой шерстяной ткани.

"Взгляните на мой новый Lambo Urus, это именно Skims, это все — уютная ткань для Skims", — так инстадива прокомментировала свою новую коллекцию в видео, которое, судя по всему, было снято в ее резиденции Hidden Hills.

Эпатажный "пушистый" Lamborghini Urus не остался без внимания подписчиков Ким Кардашьян и пользователей соцсетей, в частности Twitter. Правда, в основном комментарии были саркастическими и даже негативными.

"Вы уже не знаете, что делать с деньгами, которые у вас есть", — написал один из пользователей Twitter. В другом твите прозвучал вопрос: "Это автомобиль из полотенец? Что вы делаете с ним, когда идет дождь?"

А пользователь Twitter с ником JO отмечает: "Просто для ясности… Некоторые люди не могут позволить себе одежду. А вы одеваете свой автомобиль? Ни разу не смешно".

Также в соцсетях не преминули сравнить "пушистый" Lamborgini Urus с фургоном из популярной в прошлом кинокомедии "Тупой и еще тупее" (1994 год) с Джимом Керри в главной роли: "Гарри и Ллойд (главные герои фильма — прим. Фокус) сделали это первыми".

Ранее Фокус сообщал, что Ким Кардашьян провалила экзамен в юридическом колледже. По признанию самой светской львицы, у нее катастрофически не хватает времени, чтобы подготовиться к пересдаче. Оно и понятно: как тут думать об экзамене, когда надо готовить к показу "шерстяной" внедорожник?

Также мы рассказывали, что Ким Кардашьян заработала свой первый миллиард долларов. Среди основных источников дохода — упомянутый здесь бренд одежды Skims и реклама в соцсетях.