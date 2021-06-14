Кім Кардаш'ян показала шерстяний Lamborghini Urus і була висміяна в соцмережах (відео)

Автомобіль підготовлений для реклами нової колекції одягу бренду Skims, який належить Кім Кардашʼян.

Відома американська модель та інстадіва Кім Кардашʼян днями продемонструвала преміальний позашляховик Lamborghini Urus, який повністю покритий спеціальною тканиною з овечої вовни. І повністю — не перебільшення: вовною вкриті не тільки кузов цілком, за винятком фар, скла і шин, а й салон, де недоторканими залишилися лише приладова панель, педалі й екран медіасистеми.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

При цьому сама Кардашʼян позувала на тлі "вовняного" Urus у наряді з такої ж тканини: топ, що обтягує, штани, що розширюються донизу, і шльопанці. Також серед показаних "вовняних" предметів одягу була накидка з довгими рукавами і шорти.

Цей шоу-кар став частиною рекламної кампанії, яку Кардашʼян проводить для просування свого бренду одягу Skims. З 14 червня під цією маркою стартують продажі нової колекції жіночого одягу, виконаного з такої вовняної тканини.

"Погляньте на мій новий Lambo Urus, це саме Skims, це все — затишна тканина для Skims", — так інстадіва прокоментувала свою нову колекцію у відео, яке, судячи з усього, було знято в її резиденції Hidden Hills.

Епатажний "пухнастий" Lamborghini Urus не залишився без уваги підписників Кім Кардашʼян та користувачів соцмереж, зокрема Twitter. Правда, в основному коментарі були саркастичними і навіть негативними.

"Ви вже не знаєте, що робити з грошима, які у вас є", — написав один з користувачів Twitter. В іншому твіті прозвучало запитання: "Це автомобіль з рушників? Що ви робите з ним, коли йде дощ?"

А користувач Twitter з ніком JO зазначає: "Просто для ясності … Деякі люди не можуть дозволити собі одяг. А ви одягаєте свій автомобіль? Зовсім не смішно".

Також у соцмережах не забули порівняти "пухнастий" Lamborgini Urus з фургоном з популярної в минулому кінокомедії "Тупий і ще тупіший" (1994 рік) з Джимом Керрі у головній ролі: "Гаррі та Ллойд (головні герої фільму — прим. Фокус) зробили це першими".

Раніше Фокус повідомляв, що Кім Кардашʼян провалила іспит у юридичному коледжі. За зізнанням самої світської левиці, у неї катастрофічно не вистачає часу, щоб підготуватися до перездачі. Воно й зрозуміло: як тут думати про іспит, коли треба готувати до показу "вовняного" позашляховика?

Також ми розповідали, що Кім Кардашʼян заробила свій перший мільярд доларів. Серед основних джерел доходу — згаданий тут бренд одягу Skims і реклама в соціальних мережах.