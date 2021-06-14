Наконец-то плагин-гибрид и революция в салоне. Представлен новый Lexus NX (видео)

Главные новшества — цифровой кокпит с виртуальной "приборкой" и проекционным экраном, а также появление плагин-гибрида, который стал первой такой моделью в гамме Lexus

На минувших выходных компания Lexus представила абсолютно новый кроссовер NX второго поколения. Неужто новый, спросите вы, глядя на фотографии автомобиля, который, на первый взгляд почти не изменился внешне. Новый-новый, утверждают японцы, делая акцент, что 95% деталей новинки разработаны заново.

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Отчетливая преемственность в дизайне сохранена неспроста: прежний Lexus NX оказался очень популярен (с 2014 года выпущено более 1 млн единиц) и для 70% покупателей стал первым Лексусом в жизни. Значит, решили японцы, кардинальные изменения во внешности, скорее, повредят, чем привлекут новую клиентуру.

Габариты нового Lexus NX — 4660/1865/1650 мм (длина//ширина/высота), а база — 2690 миллиметров. По сравнению с предшественников новинка подросла совсем немного (длина и ширина — на 20 мм, база — на 30 мм). В основе — модульная платформа GA-K на архитектуре TNGA, как у родственной Toyota RAV4.

А вот в салоне — революция! Интерьер разработан в соответствии с новой дизайнерской философией Tazuna и привлекает внимание мультимедийной системой с 14-дюймовым экраном (у базовых исполнений диагональ составляет 9,8 дюйма). У машины предыдущего поколения дисплей медиасистемы в пределе имел диагональ 10,3 дюйма.

Также у новинки 10-дюймовый проекционный экран и 7-дюймовая цифровая приборная панель. Вместо классического селектора трансмиссии — джойстик, а из интерьера пропали тачпад, аналоговые часы и (прям не верится, что это наконец-то случилось) проигрыватель компакт-дисков дисков.

Главное новшество по части техники — появление в гамме подзаряжаемого гибрида. Тем самым новый NX стал первым подзаряжаемым гибридом Lexus. Версия NX450h+ находится на вершине линейки и имеет силовую установку, состоящую из 2,5-литрового бензинового ДВС и двух электромоторов — по одному на передней и задней оси. Совокупная мощность — 306 л.с.

Внешне такой Lexus NX можно узнать по предустановленному стайлинг-пакету F Sport и двум зарядным лючкам. Сама батарея емкостью 18 кВт∙ч расположена под полом кузова и ее заряда хватает на 63 км в чисто электрическом режиме при скорости до 135 км/ч (ограничена электроникой). Разгон до 100 км/ч в гибридном режиме 6 секунд.

[ + – ] Подзаряжаемый гибрид Lexux NX450h+

Кроме того, в гамме есть и обычный гибрид — Lexus NX 350h с силовой установкой в составе атмосферного двигателя 2.5 и электромотора, которые приводят передние колеса. ДВС здесь такой же, как у подзаряжаемого гибрида, но электродвигатель менее мощный. При пиковой мощности 244 л.с. такой кроссовер разгоняется до первой "сотни" за 7,7 секунды. За доплату — полноприводное исполнение с отдельным электромотором на задней оси.

Линейка "обычных" (то есть только с ДВС) версий состоит из базового Lexus NX 200 (2 л, 150 л.с., вариатор), Lexus NX 250 (2,5 л, 199 л.с., "автомат") и Lexus NX 350 (2,4 л турбо, 279 л.с., "автомат").

Ранее Фокус сообщал, что показанный весной концептуальный кроссовер Lexus LF-Z Electrified, стал предвестником серийных электромобилей бренда. К 2025 году компания планирует вывести на рынок 20 новых или обновленных моделей, в том числе 10 электрических, гибридных и плагин-гибридных.

Также мы рассказывали о необычном шоу-каре Lexus IS Wax Edition, который оснастили проигрывателем виниловых пластинок, размещенным в "бардачке". Автомобиль построен в единственном экземпляре.