Со скоростью мысли. Компания ZF разработала автомобильный суперкомпьютер

Компьютер ZF построен с использованием технологий ИИ и в перспективе обеспечит автомобилям полностью автономное движение.

Автономно-пилотируемые автомобили будущего требуют максимально производительного оборудования — и работа над ним идет полным ходом. Компания ZF, известная в основном как производитель автомобильных трансмиссий, закончила работы над ZF ProAI RoboThink — самым мощным в мире суперкомпьютером, предназначенного для использования в автомобилях.

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Разработка ZF Friedrichshafen AG в области искусственного интеллекта при размерах 24 см в длину, 14 см в ширину и 5 см в высоту на 66% производительнее предыдущего поколения суперкомпьютеров, имеет на 70% лучший показатель энергопотребления.

Новый суперкомпьютер способен выполнять секстиллионы операций в секунду, что, по заверениям производителя, сравнимо со скоростью работы человеческого мозга. Область применения — мехатроника и информационно-развлекательные комплексы автомобилей. А главное — ZF ProAI RoboThink обеспечивает автономность передвижения транспортных средств по самому высокому пятому уровню.

Напомним, сегодня уровни автономности управления делятся на уровни от 0 до 5, где нулевой уровень — это обычные автомобили, требующие полного участия водителя в управлении машиной, а пятый уровень — полностью автономное пилотирование транспортного средства электроникой, при котором привычные органы управления (руль, педали) не нужны. Подавляющее большинство используемых сегодня в автомобилях так называемых автопилотов (включая систему Autopilot компании Tesla) имеют автономность второго уровня — могут управлять автомобилем в определенных условиях (например, на шоссе с хорошо видимой разметкой), при этом водитель постоянно должен быть готов перехватить управление.

Суперкомпьютер ZF имеет модульную структуру: он может быть оснащен вариантами System-on-Chip (SoC) от разных производителей для достижения предпочтительного решения для той или иной автомобильной платформы. Его возможности искусственного интеллекта оптимизированы для процессов глубокого машинного обучения, что еще больше повышает способность предоставлять расширенные функции безопасности. Например, объединение датчиков кругового обзора (камеры, лидары и ультразвуковые сонары) в единую систему с помощью графического процессора.

Запуск ZF ProAI в серийное производство должен состояться не позднее 2024 года.

Ранее Фокус сообщал, что в Обществе автомобильных инженеров (SAE) уточнили классификацию уровней автоматизации вождения автомобильных ассистирующих систем. Обновление классификации добавило больше определений для автономных систем уровней 3 и 4.

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