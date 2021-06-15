Зі швидкістю думки. Компанія ZF розробила автомобільний суперкомп'ютер

Комп'ютер ZF побудований з використанням технологій ШІ і в перспективі забезпечить автомобілям повністю автономний рух.

Автономно-пілотовані автомобілі майбутнього вимагають максимально продуктивного обладнання — і робота над ним йде повним ходом. Компанія ZF, відома в основному як виробник автомобільних трансмісій, закінчила роботи над ZF ProAI RoboThink — найпотужнішим у світі суперкомп'ютером, призначеним для використання в автомобілях.

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Розробка ZF Friedrichshafen AG в галузі штучного інтелекту при розмірах 24 см завдовжки, 14 см завширшки і 5 см заввишки на 66% продуктивніша за попереднє покоління суперкомп'ютерів, має на 70% кращий показник енергоспоживання.

Новий суперкомп'ютер здатний виконувати секстильйон операцій на секунду, що, як зазначає виробник, можна порівняти зі швидкістю роботи людського мозку. Галузь застосування — мехатроніка й інформаційно-розважальні комплекси автомобілів. А головне — ZF ProAI RoboThink забезпечує автономність пересування транспортних засобів за найвищим п'ятим рівнем.

Нагадаємо, сьогодні рівні автономності управління діляться на рівні від 0 до 5, де нульовий рівень — це звичайні автомобілі, що вимагають повної участі водія в управлінні машиною, а п'ятий рівень — повністю автономне пілотування транспортного засобу електронікою, при якому звичні органи управління (кермо, педалі ) не потрібні. Переважна більшість використовуваних сьогодні в автомобілях так званих автопілотів (включаючи систему Autopilot компанії Tesla) мають автономність другого рівня — можуть управляти автомобілем у певних умовах (наприклад, на шосе з добре видимою розміткою), при цьому водій постійно повинен бути готовий перехопити керування.

Суперкомп'ютер ZF має модульну структуру: він може бути оснащений варіантами System-on-Chip (SoC) від різних виробників для досягнення кращого рішення для тієї чи іншої автомобільної платформи. Його можливості штучного інтелекту оптимізовані для процесів глибокого машинного навчання, що ще більше підвищує здатність надавати розширені функції безпеки. Наприклад, об'єднання датчиків кругового огляду (камери, лідари й ультразвукові сонари) в єдину систему за допомогою графічного процесора.

Запуск ZF ProAI у серійне виробництво має відбутися не пізніше 2024 року.

Раніше Фокус повідомляв, що в Товаристві автомобільних інженерів (SAE) уточнили класифікацію рівнів автоматизації водіння автомобільних асистувальних систем. Оновлення класифікації додало більше визначень для автономних систем рівнів 3 і 4.

Також ми розповідали, що в Мінську показали перший білоруський автономний трактор. Безпілотний Belarus 3523i управляється через супутник або ж з флешки.