V6 и плагин-гибрид. Ferrari раскрыла дату премьеры нового суперкара (видео)

Новинка с заводским кодом F171 станет первой за долгие годы моделью Ferrari с мотором V6.

Ранее Фокус уже рассказывал, что новый суперкар Ferrari с заводским обозначением F171 проходит финальные испытания. А теперь компания опубликовала видеотизер и озвучила дату официальной презентации новинки.

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Увы, в ролике новый автомобиль не показан даже фрагментарно за исключением кнопки запуска двигателя. Поэтому пока что о внешности можно судить по фотографиям закамуфлированных прототипов, ранее попадавшихся фотошпионам на улицах Маранелло, где находится штаб-квартира Ferrari.

[ + – ] Прототип Ferrari F171

Одно можно сказать точно: в дизайне нового суперкара, имя которого тоже пока держится в секрете, будут заметны стилистические мотивы флагманской модели компании — гибридного SF90 Stradale.

Сам новый Ferrari F171 (пока будем называть его так) тоже окажется гибридным. Более того — подзаряжаемым. По предварительной информации, емкости батареи будет достаточно для преодоления на электротяге до 30 км.

Но, пожалуй, главная новость — конфигурация самого ДВС. Новый автомобиль получит бензиновый мотор V6 — и это будет первый дорожный Ferrari с "шестеркой" со времен легендарного Dino, выпускавшегося на рубеже 60-70-х годов.

На данный момент отдача двигателя неизвестна даже ориентировочно, но ожидается, что по мощности Ferrari F171 превзойдет британский суперкар McLaren Artura с его 680 "силами". Artura — главный конкурент F171 — также имеет бензо-электрическую силовую установку.

Премьера Ferrari F171 состоится 24 июня.

Ранее Фокус сообщал, что на заводе Ferrari прошел показ первой модной коллекции бренда. Компания намерена стать производителем одежды, став серьезным игроком в мире высокой моды.

Также мы рассказывали, что компания Bugatti представила гиперкар Chiron Super Sport. При мощности 1600 л.с. автомобиль развивает 440 км/ч, а цена превышает 3 млн евро.