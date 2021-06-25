Украинец стал дизайнером в команде одного из главных соперников Tesla (фото, видео)

Святослав Конаховский из Киева присоединился к команде производителя электромобилей Rimac.

Компания Rimac хорватского предпринимателя Мате Римаца сегодня соперничает с Tesla. Пока, в основном, в информационном поле, но вскоре производитель инновационных электрокаров начнет свою рыночную одиссею, начав поставки сверхмощного (1914 л.с.) гиперкара Nevera.

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Тем приятнее, что облик будущих моделей компании будет создавать, в том числе, украинец — новым дизайнером Rimac стал 30-летний киевлянин Святослав Конаховский!

[ + – ] Святослав Конаховский. Фото: Rimac

Святослав окончил КГАДПИиД им. М. Бойчука по специальности "Промышленный дизайн". После получения диплома в 2014 году украинец сотрудничал с компаниями KTM (Австрия) и CF Moto (Китай), которые специализируются на выпуске мототехники. Также работал в дизайн-бюро KISKA (Австрия), участвуя в дизайн-проектах интерьеров и экстерьеров автомобилей, скутеров и багги.

Теперь в его карьере дизайнера начинается новый, знаменательный этап.

"Для меня это настоящий вызов, — отметил Святослав Конаховский в эксклюзивном комментарии Фокусу. — У Rimac амбициозные планы на мировом рынке электрокаров, поэтому сотрудничество обещает быть интересным, и мне будет необходимо соответствовать уровню компании".

Украинец присоединился к команде Rimac в начале мая 2021 года, но только сейчас официально объявил об этом на своей страничке в Facebook. Как пояснил Святослав в комментарии Фокусу, в течение полутора месяцев он и компания присматривались друг к другу, чтобы понять, будет ли сотрудничество плодотворным и взаимовыгодным.

Путь Конаховского в Rimac начался в 2020 году, когда он отправил свой дизайн-проект на скетч-баттл, проводимый компанией в рамках конкурса "Rimac 2080". Примечательно, что работа Святослава попала в финальный шорт-лист даже несмотря на то, что это был единственный скетч. Это свидетельствует о высоком уровне профессионализма и таланта отечественного дизайнера.

[ + – ] Тот самый скетч, ставший точкой отсчета к контракту Конаховского с Rimac

Контракт Святослава Конаховского с Rimac — перманентный, то есть заключен на на определенный срок. Основная специализация Святослава в компании — интерьер, но также он участвует в рабочем процессе по проработке экстерьера будущих моделей компании, предлагая свои идеи.

[ + – ] Анализ скетча Конаховского на конкурс Rimac 2080 от дизайнеров компании

"Для меня как дизайнера, который в основном работал с экстерьером, это важно, — отметил Святослав в комментарии Фокусу. — Тем самым я смогу развивать и совершенствовать свои скиллы не только как интерьерщик".

Это уже не первый случай, когда талантливые украинские дизайнеры добиваются признания в автомобильных компаниях с мировым именем. Напомним, ранее дизайнером знаменитого производителя суперкаров McLaren стал Максим Шкиндер. На страничке Святослава в Facebook Максим поздравил своего коллегу с новым этапом профессиональной карьеры.

"Поздравляю, Слав! Достойно!" — написал Максим.

Ранее Фокус подробно рассказывал обо всех особенностях электрического гиперкара Rimac Nevera. Мощнейший двухместный электрокар выделяется силовой установкой в составе четырех электромоторов и способен разгоняться до 100 и 300 км/ч за 1,97 и 9,3 секунды соответственно. Поставки машин клиентам должны начаться уже в этом году.