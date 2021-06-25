Українець став дизайнером у команді одного з головних суперників Tesla (фото, відео)

Святослав Конаховський з Києва приєднався до команди виробника електромобілів Rimac.

Компанія Rimac хорватського підприємця Мате Рімаца сьогодні змагається з Tesla. Поки, здебільшого, в інформаційному полі, але незабаром виробник інноваційних електрокарів почне свою ринкову одіссею, почавши поставки надпотужного (1914 к. с.) гіперкара Nevera.

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Тим приємніше, що вигляд майбутніх моделей компанії створюватиме, зокрема, українець — новим дизайнером Rimac став 30-річний киянин Святослав Конаховський!

[ + – ] Святослав Конаховський. Фото: Rimac

Святослав закінчив КДАДПМіД ім. М. Бойчука за спеціальністю "Промисловий дизайн". Після отримання диплому в 2014 році українець співпрацював із компаніями KTM (Австрія) та CF Moto (Китай), які спеціалізуються на випуску мототехніки. Також працював у дизайн-бюро KISKA (Австрія), беручи участь у дизайн-проектах інтерʼєрів та екстерʼєрів автомобілів, скутерів і баггі.

Тепер у його карʼєрі дизайнера починається новий, знаменний етап.

"Для мене це справжній виклик, — зазначив Святослав Конаховський в ексклюзивному коментарі Фокусу. — У Rimac амбітні плани на світовому ринку електрокарів, тому співпраця обіцяє бути цікавою, і мені буде необхідно відповідати рівню компанії".

Українець приєднався до команди Rimac на початку травня 2021 року, але тільки зараз офіційно оголосив про це на своїй сторінці у Facebook. Як пояснив Святослав у коментарі Фокусу, протягом півтора місяців він і компанія придивлялися одне до одного, щоб зрозуміти, чи буде співпраця плідною та взаємовигідною.

Шлях Конаховского в Rimac почався в 2020 році, коли він надіслав свій дизайн-проект на скетч-батл, що проводиться компанією в рамках конкурсу "Rimac 2080". Варто зазначити, що робота Святослава потрапила до фінального шорт-листу навіть незважаючи на те, що це був єдиний скетч. Це свідчить про високий рівень професіоналізму й таланту вітчизняного дизайнера.

[ + – ] Той самий скетч, який став точкою відліку до контракту Конаховського з Rimac

Контракт Святослава Конаховського з Rimac — перманентний, тобто укладений на визначений термін. Основна спеціалізація Святослава в компанії — інтерʼєр, але також він бере участь у робочому процесі з опрацювання екстерʼєру майбутніх моделей компанії, пропонуючи свої ідеї.

[ + – ] Аналіз скетчу Конаховського на конкурс Rimac 2080 від дизайнерів компанії

"Для мене як дизайнера, який здебільшого працював з екстерʼєром, це важливо, — зазначив Святослав у коментарі Фокусу. — Тим самим я зможу розвивати і вдосконалювати свої скіли не тільки як інтерʼєрник".

Це вже не перший випадок, коли талановиті українські дизайнери досягають визнання в автомобільних компаніях зі світовим імʼям. Нагадаємо, раніше дизайнером знаменитого виробника суперкарів McLaren став Максим Шкіндер. На сторінці Святослава у Facebook Максим привітав свого колегу з новим етапом професійної карʼєри.

"Вітаю, Слав! Достойно!" — написав Максим.

Раніше Фокус докладно розповідав про всі особливості електричного гіперкара Rimac Nevera. Найпотужніший двомісний електрокар виділяється силовою установкою в складі чотирьох електромоторів і здатний розганятися до 100 і 300 км/год за 1,97 і 9,3 секунди відповідно. Поставки машин клієнтам повинні початися вже цьогоріч.