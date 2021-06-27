Стало известно, насколько подорожает Toyota Land Cruiser 300 в сравнении с "двухсоткой"

Фокус сравнил цены на машины двух поколений и выяснил, что новинка заметно подорожает — ни много ни мало на 25%.

Полноразмерный внедорожник Toyota Land Cruiser 300, официально представленный 9 июня, совсем скоро появится в автосалонах. Украинские цены и комплектации Ленд Крузер 300 пока не объявлены, но на некоторых ключевых рынках модель уже поступила в продажу. И это дает возможность в первом приближении оценить, насколько "трехсотка" подорожала в сравнении с машиной предыдущего поколения с индексом 200.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Так, цены Land Cruiser 300 уже обнародованы в ОАЭ. Этот рынок тем более примечателен, что здесь еще есть в продаже "двухсотки". Иными словами, можно напрямую сравнить внедорожники двух поколений.

Итак, самые доступные версии Land Cruiser 200 и Land Cruiser 300 сейчас стоят в ОАЭ от 215 900 и 229 900 дирхамов соответственно. В пересчете это 58,3 и 62,1 тысячи долларов соответственно, а разница составляет всего 3800 долларов или 6,6%. Однако не спешите радоваться, ведь в обоих случаях речь идет о машине с 4-литровом атмосферным V6, который отсутствует на глобальных рынках.

[ + – ] В ОАЭ еще есть в продаже "Крузак" предыдущего поколения, а самая доступная машина обойдется в 58,3 тысячи долларов

Ранее Фокус рассказывал о таком "бюджетном" Land Cruiser 300, у которого под капотом установлен бензиновый двигатель 1GR-FE, встречающийся на хорошо нам известном Land Cruiser Prado.

Поэтому корректным будет сравнивать автомобили с бензиновыми моторами V8 4.6 для "двухсотки" и V6 3.4, который пришел ему на смену на "трехсотке". В этом случае разница оказывается весьма чувствительной. Так, Ленд Крузер 200 с "восьмеркой" стоит от 239 900 дирхамов (64,8 тысяч долларов), а Ленд Крузер 300 с турбированной "шестеркой" оценен минимум в 297 900 дирхамов (80,4 тысячи долларов). Итого получаем разницу 15,6 тысяч долларов или 25%. Немало.

[ + – ] Современные двигатели с турбонаддувом, новый 10-ступенчатый "автомат", расширенный список электронных систем — этим и объясняется заметное подорожание автомобиля нового поколения

Какими окажутся украинские цены на новый "Крузак", пока неизвестно, но, вероятно, соотношение будет примерно таким же. Тем более что и стартовые цены на машину прошлого поколения в Украине и ОАЭ схожи. Так, в начале 2021 года, когда украинский импортер дораспродавал последние "двухсотки", автомобиль в базовой комплектации стоил от 1,84 млн гривен (64,5 тысячи долларов).

Ранее Фокус сообщал, что компания Jeep представила самую экстремальную версию внедорожника Wrangler — Jeep Wrangler Xtreme Recon. Автомобиль имеет дорожный просвет 328 мм и может преодолевать броды глубиной до 850 мм.

Также мы рассказывали, что в Японии представлен рестайлинговый Subaru Forester. У автомобиля обновился дизайн, расширился список оснащения. Леворульная версия обновленного Форестера для глобальных рынков будет представлена в ближайшее время.