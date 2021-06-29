Грузовик-вертолет. На чем ездили моджахеды во время войны в Афганистане (фото)

Необычные "гибриды" строились с использованием фюзеляжей от вертолетов Ми-8 и применялись для транспортировки живой силы и подвоза боеприпасов.

В Афганистане очередное военное обострение: после начала вывода из страны войск НАТО талибы захватили уже большую часть регионов. Как Фокус сообщал ранее, различные этнические группы формируют боевые отряды, чтобы противостоять Талибану.

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В связи с эскалацией конфликта мы решили вспомнить, какую необычную колесную технику использовали моджахеды Афганистана в период афганской войны 1979-1989 годов, в которой широко участвовали военные силы бывшего Советского Союза. Речь идет о "гибридах" грузовиков и вертолетов.

Симбиоз грузовика и вертолета

[ + – ] Моджахед позирует на фоне грузовика КамАЗ-53212 с установленным фюзеляжем от Ми-8

Во время боевых действий против советских регулярных частей моджахеды захватывали грузовые караваны, а также сбивали транспортные и наступательные вертолеты. То, что из этого уцелело в бою, вполне годилось для дальнейшего использования.

Понятно, что восстановить поврежденные пулеметным и ракетным огнем вертолеты моджахеды не могли, зато нашли применения их фюзеляжам. Они устанавливали их на шасси грузовиков, и в результате получался импровизированный кунг. Не продуваемый ветром, с доступом света и воздуха через иллюминаторы и люки. Более того — это была хоть какая-то защита от пуль, которую обычные тентованные платформы, понятное дело, не могли обеспечить.

В основном для этой цели использовались фюзеляжи от транспортных вертолетов Ми-8 — достаточно большие, чтобы уместить взвод, и при этом достаточно компактные, чтобы без особых переделок встать на шасси грузовика.

[ + – ] Вертолеты Ми-8 в Афганистане во время советско-афганской войны

Так, например, появился кунг с фюзеляжем Ми-8, установленным на шасси бортового КамАЗ-53212.

Также для создания подобных фургонов использовались шасси и компоненты других грузовиков. Иногда конструкция представляла собой сборную солянку, как, например, фургон на шасси грузового Мерседеса и кабиной от советского военного вездехода ГАЗ-66. Как и в предыдущем случая, был позаимствован фюзеляж вертолета Ми-8.

[ + – ] Шасси Mercedes, кабина ГАЗ-66, фюзеляж Ми-8 — еще один рецепт, использовавшийся моджахедами для создания фургонов

Некустарная работа

При взгляде на фотографии бросается в глаза аккуратность, с которой сделаны эти машины. Видно, что фюзеляжи вертолетов обрезаны, чтобы огибать кабину грузовика, а у нее самой предварительно срезана крыша. В полевых условиях подобное вряд ли возможно, ведь для создания такого фургона нужны не только болгарка и сварочный аппарат, но также инженерная смекалка.

Это позволяет предположить, что подобные "гибриды" могли строиться не поштучно, а целыми партиями, причем работы выполнялись, вероятно, местными специализированными мастерскими.

Ввиду чрезвычайно скупой информации о военной организации и тыловом устройстве частей моджахедов трудно однозначно ответить, когда именно появился первые подобные грузовики и для каких целей они использовались.

Впрочем, очевидный ответ лежит на поверхности: такие кунги могли применяться для перевозки живой силы, доставки грузов на передний край и в тыл, а также для подвоза боеприпасов и вооружения.

Вот так советская техника получала в руках афганских моджахедов вторую жизнь. В условиях слабого технического обеспечения и недостатка грузовиков они изыскивали любые возможности для пополнения своего автопарка.

Ранее Фокус подробно рассказывал, как сейчас складывается ситуация в Афганистане. Директор Международного центра исследований проблем безопасности Александр Кореньков изложил свою точку зрения на события, которые сейчас происходят в стране.