Вантажівка-вертоліт. На чому їздили моджахеди під час війни в Афганістані (фото)

Незвичайні "гібриди" будувалися з використанням фюзеляжів від вертольотів Мі-8 і застосовувалися для транспортування живої сили і підвезення боєприпасів.

В Афганістані чергове військове загострення: після початку виведення з країни військ НАТО таліби захопили вже більшу частину регіонів. Як Фокус повідомляв раніше, різні етнічні групи формують бойові загони, щоб протистояти Талібану.

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У звʼязку з ескалацією конфлікту ми вирішили згадати, яку незвичайну колісну техніку використовували моджахеди Афганістану в період афганської війни 1979-1989 років, у якій широко брали участь військові сили колишнього Радянського Союзу. Йдеться про "гібриди" вантажівок і вертольотів.

Симбіоз вантажівки і вертольота

[ + – ] Моджахед позує на фоні вантажівки КамАЗ-53212 з встановленим фюзеляжем від Мі-8

Під час бойових дій проти радянських регулярних частин моджахеди захоплювали вантажні каравани, а також збивали транспортні і наступальні вертольоти. Те, що з цього вціліло в бою, цілком годилося для подальшого використання.

Зрозуміло, що відновити пошкоджені кулеметним і ракетним вогнем вертольоти моджахеди не могли, зате знайшли застосування їх фюзеляжу. Вони встановлювали їх на шасі вантажівок, і в результаті виходив імпровізований кунг. Не продувається вітром, з доступом світла і повітря через ілюмінатори і люки. Більше того — це був хоч якийсь захист від куль, який звичайні напівпричепи платформи, зрозуміло, не могли забезпечити.

В основному для цієї мети використовувалися фюзеляжі від транспортних вертольотів Мі-8 — досить великі, щоб вмістити взвод, і при цьому досить компактні, щоб без особливих переробок встати на шасі вантажівки.

[ + – ] Вертольоти Мі-8 в Афганістані під час радянсько-афганської війни

Так, наприклад, зʼявився кунг з фюзеляжем Мі-8, встановленим на шасі бортового КамАЗ-53212.

Також для створення подібних фургонів використовувалися шасі і компоненти інших вантажівок. Іноді конструкція являла собою збірну солянку, як, наприклад, фургон на шасі вантажного Мерседеса і кабіною від радянського військового всюдиходу ГАЗ-66. Як і в попередньому випадку, був запозичений фюзеляж вертольота Мі-8.

[ + – ] Шасі Mercedes, кабіна ГАЗ-66, фюзеляж Мі-8 — ще один рецепт, який використовували моджахедами для створення фургонів

Не кустарна робота

При погляді на фотографії впадає в очі акуратність, з якою зроблені ці машини. Видно, що фюзеляжі вертольотів обрізані, щоб огинати кабіну вантажівки, а в неї самої попередньо зрізаний дах. У польових умовах таке навряд чи можливо, адже для створення такого фургона потрібні не тільки болгарка і зварювальний апарат, але також інженерна кмітливість.

Це дозволяє припустити, що подібні "гібриди" могли будуватися не поштучно, а цілими партіями, причому роботи виконувалися, ймовірно, місцевими спеціалізованими майстернями.

З огляду на надзвичайно скупу інформацію про військову організацію і тиловий пристрій частин моджахедів важко однозначно відповісти, коли саме зʼявилися перші подібні вантажівки і для яких цілей вони використовувалися.

Втім, очевидна відповідь лежить на поверхні: такі кунги могли застосовуватися для перевезення живої сили, доставлення вантажів на передній край і в тил, а також для підвезення боєприпасів і озброєння.

Ось так радянська техніка отримувала в руках афганських моджахедів друге життя. В умовах слабкого технічного забезпечення і нестачі вантажівок вони вишукували будь-які можливості для поповнення свого автопарку.

Раніше Фокус докладно розповідав, як наразі складається ситуація в Афганістані. Директор Міжнародного центру досліджень проблем безпеки Олександр Кореньков виклав свою точку зору на події, які зараз відбуваються в країні.