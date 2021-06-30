Норвегия обязала Tesla открыть суперчарджеры для других электрокаров, - СМИ

Компании Илона Маска необходимо оборудовать станции общедоступными разъемами CCS Combo 2, чтобы получать государственные льготы.

Правительство Норвегии выдвинула компании Tesla строгие требования, согласно которым компания должна открыть станции быстрой зарядки для других электрокаров. Об этом пишет портал Teslarati со ссылкой на министра транспорта Германии Андреса Шойера.

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Согласно документам, Tesla подала заявку на размещение в норвежском округе Вестланд пяти "суперчарджеров" в рамках государственной программы финансирования. Власти страны заключили соглашение, по которому компания сможет запустить станции и получить финансовые льготы, но только в том случае, если оборудуют их разъемами CCS Combo 2, которые подходят для всех электрокаров. В дополнении к заявке Tesla обязалась открыть доступ для других электрокаров с третьего квартала 2022 года.

По решению правительства, компания сможет получать государственные льготы в Норвегии, если выполнит свои обязательства не позднее сентября 2022 года. Оно уведомило муниципалитет округа Вестланд, что зарядные станции необходимо лишить привилегий, если условия будут нарушены.

Издание Elbilen со ссылкой на источник в министерстве транспорта сообщает, что в Швеции возникла такая же ситуация. Местное правительство выделяет много денег на строительство зарядных станций, однако получить субсидии смогут только компании, которые позволяют заряжать любые электроавтомобили. Tesla подала заявку на шесть суперчарджеров, согласившись на такие условия.

По данным Teslarati, такие же переговоры с Tesla ведет правительство Германии, однако они пока находятся на стадии раннего обсуждения. Впрочем, глава компании Илон Маск ранее неоднократно намекал, что зарядные станции могут стать доступными для всех автомобилей. Уже сейчас есть станции, которые способны заряжать электрокары других производителей, но они обеспечивают очень слабую мощность, поэтому процесс занимает много времени.

Ранее Тesla представила свой самый быстрый электромобиль, который может разгоняться до 320 км/ч. Во время презентации президент компании Илон Маск заявил, что Model S Plaid быстрее спорткаров Porsche и безопаснее любой машины Volvo.