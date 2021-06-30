Норвегія зобов'язала Tesla відкрити суперчарджери для інших електрокарів, — ЗМІ

Компанії Ілона Маска необхідно обладнати станції загальнодоступними роз'ємами CCS Combo 2, щоб отримувати державні пільги.

Уряд Норвегії висунув компанії Tesla суворі вимоги, згідно з якими компанія повинна відкрити станції швидкої зарядки для інших електрокарів. Про це пише портал Teslarati з посиланням на міністра транспорту Німеччини Андреса Шоєра.

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Згідно з документами, Tesla подала заявку на розміщення в норвезькому окрузі Вестланд пʼяти "суперчарджерів" у рамках державної програми фінансування. Влада країни уклала угоду, за якою компанія зможе запустити станції та отримати фінансові пільги, але тільки в тому випадку, якщо обладнають їх розʼємами CCS Combo 2, які підходять для всіх електрокарів. У доповненні до заявки Tesla зобовʼязалася відкрити доступ для інших електрокарів із третього кварталу 2022 року.

За рішенням уряду, компанія зможе отримувати державні пільги в Норвегії, якщо виконає свої зобовʼязання не пізніше вересня 2022 року. Він повідомив муніципалітет округу Вестланд, що зарядні станції необхідно позбавити привілеїв, якщо умови будуть порушені.

Видання Elbilen із посиланням на джерело в міністерстві транспорту повідомляє, що в Швеції виникла така ж ситуація. Місцевий уряд виділяє багато грошей на будівництво зарядних станцій, проте отримати субсидії зможуть тільки компанії, які дозволяють заряджати будь-які електроавтомобілі. Tesla подала заявку на шість суперчарджерів, погодившись на такі умови.

За даними Teslarati, такі ж переговори з Tesla веде уряд Німеччини, однак вони поки знаходяться на стадії раннього обговорення. Утім, глава компанії Ілон Маск раніше неодноразово натякав, що зарядні станції можуть стати доступними для всіх автомобілів. Уже зараз є станції, здатні заряджати електрокари інших виробників, але вони забезпечують дуже слабку потужність, тому процес займає багато часу.

Раніше Тesla представила свій найшвидший електромобіль, який може розганятися до 320 км/год. Під час презентації президент компанії Ілон Маск заявив, що Model S Plaid швидша, ніж спорткари Porsche та безпечніша, ніж будь-яка машина Volvo.