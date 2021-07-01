Ford Escort, подаренный принцем Чарльзом Диане на помолвку, продан за $65 тысяч (видео)

Автомобиль находится в хорошем состоянии и имеет пробег 133,5 тысячи км.

На британском аукционе Reeman Dansie был продан хэтчбек Ford Escort Ghia, который ранее принадлежал принцессе Диане. Этот автомобиль был подарен ей принцем Чарльзом по случаю их помолвки в 1981 году. Ford Escort был продан 30 июня, накануне дня рождения 1 июля принцессе Уэльской: в 2021 году ей исполнилось бы 60 лет.

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Этот Эскорт Диана использовала в качестве автомобиля на каждый день: посещала матчи по поло, в которых принимал участие ее жених, каталась с ним на свидания. Машину берегла и любила. Более того — украсила капот серебристой статуэткой лягушки, которую ей подарила старшая сестра, леди Сара Спенсер.

Машину Диана продала уже будучи принцессой Уэльской, через два месяца после рождения принца Уильяма в 1982 году. А лягушку сохранила, как талисман. Сейчас на машине установлена копия того маскота.

В 1995 автомобиль приобрел торговец антиквариатом для своей дочери, а затем Эскорт оказался в руках одной из поклонниц принцессы Уэльской. Новая владелица всегда дорожила автомобилем и его королевской историей, причем хранила его происхождение в секрете даже от своих друзей.

Сегодня Ford по-прежнему имеет оригинальные номерные знаки WEV 297W и заводскую краску кузова и обивку салона. Он в хорошем состоянии, а на — 83 тысячи миль (133,5 тыс км).

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