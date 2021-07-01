Ford Escort, подарований принцом Чарльзом Діані на заручини, проданий за $65 тисяч (відео)

Автомобіль знаходиться в хорошому стані і має пробіг 133,5 тисячі км.

На британському аукціоні Reeman Dansie був проданий хетчбек Ford Escort Ghia, який раніше належав принцесі Діані. Цей автомобіль подарував їй принц Чарльз з нагоди їх заручин у 1981 році. Ford Escort був проданий 30 червня, напередодні дня народження 1 липня принцесі Уельської: у 2021 році їй виповнилося б 60 років.

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Цей Ескорт Діана використовувала як автомобіль на кожен день: відвідувала матчі з поло, в яких брав участь її наречений, каталася з ним на побачення. Машину берегла і любила. Більше того — прикрасила капот сріблястою статуеткою жаби, яку їй подарувала старша сестра, леді Сара Спенсер.

Машину Діана продала вже будучи принцесою Уельською, через два місяці після народження принца Вільяма у 1982 році. А жабу зберегла, як талісман. Зараз на машині встановлена копія того Маскота.

У 1995 автомобіль придбав торговець антикваріатом для своєї дочки, а потім Ескорт опинився в руках однієї з прихильниць принцеси Уельської. Нова власниця завжди дорожила автомобілем і його королівською історією, до того ж зберігала його походження в секреті навіть від своїх друзів.

Сьогодні Ford як і раніше має оригінальні номерні знаки WEV 297W і заводську фарбу кузова та оббивку салону. Він у хорошому стані, а пробігу — 83 тисячі миль (133,5 тис км).

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