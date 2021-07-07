Андрей Садовой не хочет, чтобы на месте цехов ЛАЗа появилась жилая застройка

Территорию Львовского автобусного завода власти города планируют оставить в качестве производственной площадки, но профильная продукция изменится.

В начале прошлого месяца большая часть производственных и административных помещений Львовского автобусного завода, а также земля под ними были выставлены на продажу государственным "Укрэксимбанком". Финансовое учреждение стало собственником этих объектов ввиду больших задолженностей со стороны предприятия.

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В торгах приняли участие шесть компаний, а победителем стало ООО "Капитал Финанс", предложившее за объекты и землю 170 млн грн. Отметим, что стартовая цена лота была в размере 76 млн грн. По словам главы городской администрации Львова Андрея Садового, приобретение этого долга не означает того факта, что цеха, админздания и земля под ними теперь находятся в полном распоряжении нового собственника. Как отметил Садовой, это, скорее, "билет на инвестиционную войну, так как таких долгов много и они размещены в разных банках".

[ + – ] В некоторых цехах ЛАЗа сохранилось оборудование.

Как ранее сообщалось, общая задолженность ЛАЗа превышает 500 миллионов гривен. И жители Львова, и чиновники не хотят банальной застройки территории бывшего промышленного гиганта новостройками. В горадминистрации уверены, что смогут привлечь на производственную площадку инвесторов, которые наладят на данной территории производство инновационной техники.

"Эта территория только для производства, и она принадлежит общине города. Ни о какой жилой застройке не может быть и речи, — подчеркивает Андрей Садовой. — Это должно быть производство, и как раз сегодня шанс такой есть, потому что Украина нуждается ориентировочно в 30 тыс. единицах общественного транспорта, а если говорить про электромобили, то речь вообще идет про сотни тысяч, поэтому этим надо воспользоваться".

Как ранее сообщал Фокус, Львовская областная государственная администрация намеревалась вернуть ЛАЗ в государственную собственность. Ожидалось, что такой шаг поможет сохранить коллектив и производственные мощности завода.