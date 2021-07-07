Андрій Садовий не хоче, щоб на місці цехів ЛАЗу з'явилася житлова забудова

Територію Львівського автобусного заводу влада міста планує залишити як виробничий майданчик, але профільна продукція зміниться.

На початку минулого місяця велика частина виробничих та адміністративних приміщень Львівського автобусного заводу, а також земля під ними були виставлені на продаж державним "Укрексімбанком". Фінансова установа стала власником цих об'єктів зважаючи на великі заборгованості з боку підприємства.

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У торгах взяли участь шість компаній, а переможцем стало ТОВ "Капітал Фінанс", яке запропонувало за об'єкти і землю 170 млн грн. Зазначимо, що стартова ціна лота була 76 млн грн. За словами голови міської адміністрації Львова Андрія Садового, купівля цього боргу не означає того факту, що цехи, адмінбудівлі та земля під ними тепер знаходяться в повному розпорядженні нового власника. Як зазначив Садовий, це, скоріше, "квиток на інвестиційну війну, оскільки таких боргів багато і вони розміщені в різних банках".

[ + – ] У деяких цехах ЛАЗу збереглося обладнання.

Як раніше повідомлялося, загальна заборгованість ЛАЗу перевищує 500 мільйонів гривень. І жителі Львова, і чиновники не хочуть банальної забудови території колишнього промислового гіганта новобудовами. У міськадміністрації впевнені, що зможуть залучити на виробничий майданчик інвесторів, які налагодять на цій території виробництво інноваційної техніки.

"Ця територія тільки для виробництва, і вона належить громаді міста. Ні про яку житлову забудову не може бути й мови, — підкреслює Андрій Садовий. — Це має бути виробництво, і якраз сьогодні шанс такий є, тому що Україна потребує орієнтовно 30 тис. одиниць громадського транспорту, а якщо говорити про електромобілі, то взагалі йдеться про сотні тисяч, тому цим треба скористатися".

Як раніше повідомляв Фокус, Львівська обласна державна адміністрація мала намір повернути ЛАЗ у державну власність. Очікувалося, що такий крок допоможе зберегти колектив і виробничі потужності заводу.