"Китайский Хаммер" начали продавать всем желающим (фото, видео)

Автомобиль Dongfeng Warrior M50, являющийся клоном знаменитого американского вездехода Hummer, выходит на гражданский рынок Китая.

Китайская компания DongFeng начала продажи гражданской версии армейского внедорожника семейства Mengshi/Warrior, который известен как "китайский Хаммер". Причем в данном случае "китайский" не означает бессовестное копирование, как это нередко бывает с компаниями из Поднебесной. DongFeng Mengshi/Warrior — легальная копия легендарного американского вездехода Humvee/Hummer, выпускаемая с середины 2000х-годов. Причем поначалу это были настоящие Хаммеры — китайцы собирали машины из покупных машинокомплектов, снабжая их своей эмблемой и шильдиками.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Армейский вездеход DongFeng Mengshi/Warrior — ни что иное как клон легендарного Хаммера

Ранее внедорожники семейства Mengshi поставлялись только в армию Китая или шли на экспорт в военные структуры других стран. Например, около двух десятков "китайских Хаммеров" в варианте с легким бронированием есть в армии Беларуси.

В 2017 году компания провела обширную модернизацию автомобиля (наклонное лобовое стекло, более комфортный салон, измененные панели кузова). После этого началась работа по подготовке выпуска гражданских машин, а теперь первая их партия сошла с конвейера завода Dongfeng.

[ + – ] Dongfeng Warrior M50

Первым на рынок выходит Dongfeng Warrior M50 — это пикап с однорядной двухместной кабиной. Также машина предлагается в виде "голого" шасси, позволяя заказчику устанавливать специальные кузова или надстройки.

Под капотом установлен турбодизель Cummins EQB150-20 — этот 4-литровый агрегат с отдачей 200 л.с. и 600 Нм компания выпускает по лицензии и устанавливает на армейские машины. Коробка передач — пятиступенчатая "механика".

[ + – ] Dongfeng Warrior M50

Конструктивно Dongfeng Warrior M50 во многом наследует Хаммер: стальная клепаная рама с лонжеронами коробчатого сечения, кузов на трубчатом каркасе, независимые подвески и постоянный полный привод.

Как и у оригинала, салон разделен надвое широченным трансмиссионным тоннелем. А из "радостей жизни" предусмотрены кондиционер, кожаная обивка руля, сидений и рычага трансмиссии, а также мультимедийная система с сенсорным экраном.

Запуск производства стартовал 8 июля на заводе Dongfeng в традиционном китайском стиле — с флажками и торжественными речами. Интересно, что гражданские машины будут сходить с одного конвейера вместе с военными версиями.

Стартовая цена машины в базовой модификации — почти 669 тысяч юаней или, в пересчете, 103 тысячи долларов. Учитывая немалую стоимость, машина будет иметь ограниченный спрос у частных покупателей, зато наверняка заинтересует местные государственные структуры, включая полицию.

Ранее Фокус сообщал, что в Австралии местным подразделением Nissan был подготовлен самый экстремальный вариант пикапа Navara. Автомобиль Nissan Navara PRO-4X Warrior построен в сотрудничестве с местной компанией Premcar, которая снабдила Навару дополнительной защитой днища, усиленной подвеской и мощными внедорожными шинами.

Также мы рассказывали, что в США покупателям полноразмерного пикапа Nissan Titan предлагают в нагрузку электрокар Nissan Leaf. Стоимость двухгодичного лизинга — символические 99 центов.