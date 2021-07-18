На Волыни появился редкий 80-летний американский трактор John Deere (видео)

В одном из сел Волынской области прописался John Deere B 1939 года. Трактор находится на ходу и регулярно ездит.

Американский трактор выставлен возле площадки по продаже различной сельхоз- и строительной техники недалеко от Луцка. Этот экземпляр John Deere B был завезен в Украину в 2021 году. Владелец трактора Роман Молочник отмечает, что машина прошла незначительный кузовной ремонт в США, но капитальный ремонт основных агрегатов пока не проводился, в нем нет необходимости.

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[ + – ] John Deere B стал второй массовой моделью компании Фото: Константин Широкун

Трактор оснащен 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 16 л.с. Как было заведено у сельхозтехники той поры, трактор только заводился на бензине, и затем работал на керосине. Даже при желании далеко на бензине не уедешь, ведь бак вмещает только один галлон топлива.

Для многих американских фермеров John Deere B стал буквальной заменой лошади. Пусть вас не смущает странное расположение передних колес. Небольшой трактор предназначался для мелких фермеров. Потому, чтобы упростить маневрирование на стесненных участках маленьких городков и поселков, колеса установлены рядом.

Фото: Константин Широкун

Интересно, что в Украину попала редкая модификация John Deere B. С 1935 по 1939 год трактор имел железные колеса без покрышек. С 1939-го по начало 1940 года колесные диски были сварены из плоских, прямоугольных в своем сечении спиц — именно такой экземпляр оказался в стране. И со второй половины 1940-го до самого окончания выпуска в 1952 году колеса стали цельными штампованными.

Фото: Константин Широкун

При общем тираже тракторов этой модели в 300 тысяч экземпляров, машин с такими колесными дисками выпустили не больше 10 тыс. тракторов. Интересно, что именно с 1939 года в качестве опции «Джон Дир» мог оснащаться электрическим стартером, а также двумя фарами.

Фото: Константин Широкун

До этого все версии трактора (как и представленный здесь экземпляр) заводились раскручиванием маховика. В 1939 году цена на трактор стартовала с отметки в 715 долларов. На сегодняшний день John Deere B в комплектном состоянии оценивается как минимум в 5 тыс. долларов.

Ранее Фокус писал, что на продажу выставили трактор производства ЛуАЗа. Создание этого трактора было попыткой заводчан занять новую нишу и обеспечить производственные мощности заказами в трудные годы перехода с плановой на рыночную экономику.

Также мы ранее сообщали, что Минский тракторный завод готовит беспилотный трактор. На данный момент проводятся ходовые испытания беспилотной машины в реальных условиях эксплуатации — на полях одного из аграрных хозяйств.