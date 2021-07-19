На Волині з'явився рідкісний 80-річний американський трактор John Deere (відео)

В одному із сіл Волинської області прописався John Deere B 1939 року. Трактор знаходиться на ходу і регулярно їздить.

Американський трактор виставлений біля майданчика з продажу різної сільгосп- і будівельної техніки недалеко від Луцька. Цей екземпляр John Deere B завезли в Україну у 2021 році. Власник трактора Роман Молочник зазначає, що машина пройшла незначний кузовний ремонт в США, але капітальний ремонт основних агрегатів поки не проводився, у ньому немає необхідності.

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[ + – ] John Deere B став другою масовою моделлю компанії Фото: Константин Широкун

Трактор оснащений 2,4-літровим бензиновим двигуном потужністю 16 к.с. Як було заведено в сільгосптехніки тієї пори, трактор тільки заводився на бензині, і потім працював на гасі. Навіть за бажання далеко на бензині не виїдеш, адже бак вміщує тільки один галон палива.

Для багатьох американських фермерів John Deere B став буквальною заміною коні. Нехай вас не бентежить дивне розташування передніх коліс. Невеликий трактор призначався для дрібних фермерів. Тому, щоб спростити маневрування на обмежених ділянках маленьких містечок і селищ, колеса встановлені поруч.

Фото: Константин Широкун

Цікаво, що в Україну потрапила рідкісна модифікація John Deere B. З 1935 по 1939 рік трактор мав залізні колеса без покришок. З 1939-го по початок 1940 року колісні диски були зварені з плоских, прямокутних у своєму перетині спиць — саме такий екземпляр виявився в країні. І з другої половини 1940-го до самого закінчення випуску у 1952 році колеса стали цілісними штампованими.

Фото: Константин Широкун

При загальному тиражі тракторів цієї моделі 300 тисяч екземплярів, машин з такими колісними дисками випустили не більше ніж 10 тис. тракторів. Цікаво, що саме з 1939 року в якості опції "Джон Дір" міг оснащуватися електричним стартером, а також двома фарами.

Фото: Константин Широкун

До цього всі версії трактора (як і представлений тут екземпляр) заводилися розкручуванням маховика. У 1939 році ціна на трактор стартувала з позначки 715 доларів. На сьогодні John Deere B в комплектному стані оцінюється мінімум у 5 тис. доларів.

Раніше Фокус писав, що на продаж виставили трактор виробництва ЛуАЗу. Створення цього трактора було спробою заводчан зайняти нову нішу і забезпечити виробничі потужності замовленнями у важкі роки переходу з планової на ринкову економіку.

Також ми раніше повідомляли, що Мінський тракторний завод готує безпілотний трактор. Зараз проводяться ходові випробування безпілотної машини в реальних умовах експлуатації — на полях одного з аграрних господарств.