Курьезное ДТП: в Бразилии два авто столкнулись, сдавая задним ходом (видео)

Горе-водители не увидели друг друга, выезжая на проезжую часть каждый со своей стороны улицы.

В бразильском муниципалитете Итаполис, что в штате Сан-Пауло, произошла эпичная в своей курьезности авария: два автомобиля, каждый из которых сдавал задним ходом, столкнулись друг с другом. Случай, произошедший 7 июля 2021 года, попал на уличную камеру видеонаблюдения, а ролик, вскоре выложенный в соцсети, моментально стал вирусным.

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На видео запечатлен момент, как белый хэтчбек Chevrolet Onix (компактная модель В-класса для южноамериканского рынка) сдает назад, отъезжая от автосервиса. Одновременно на противоположной стороне улице из гаража начинает выезжать задним ходом серебристый седан Honda Civic. Машины на малой скорости выезжают на проезжую часть, двигаются друг навстречу другу и…

Фото: скриншот

Они могли бы не встретиться, если бы более внимательно смотрели в зеркала, но нет: столкновение произошло точно посередине дороги и аккурат зад в зад. Видимо, два водителя попросту не заметили друг друга — но все равно это забавный инцидент, тем более что он произошел на очень малой скорости.

Трудно определить, какие повреждения в итоге получил Onix, так как его задняя часть не видна на видео. Тем не менее, у Civic были повреждены задний бампер и крышка багажника. К счастью, столкновение произошло прямо возле автосервиса, так что горе-водителям не пришлось далеко ехать, чтобы сдать свои автомобили в ремонт.

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