Электроника приняла Луну за желтый сигнал светофора и выдала водителю предупреждение о снижении скорости.

Автопилот, используемый компанией Tesla на своих электрокарах, по-прежнему далек от совершенства. Иногда, как в данном случае, ошибки системы и вовсе оказываются курьезными.

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Один из владельцев Tesla по имени Джордж Нельсон разместил в своем аккаунте в Twitter забавный видеоролик, демонстрирующий баг автопилота на его машине. Во время движения в вечернее время электроника спутала Луну со светофором. Желтоватый диск спутника Земли автопилот принял за желтый сигнал и выдал водителю предупреждение о снижении скорости.

При этом на информационном дисплее в салоне мигал предупреждающий символ приближающегося светофора с зажженным желтым сигналом. К чести автопилота стоит сказать, что вскоре система поняла ошибку: сигнал светофора пропал с дисплея, а машина начала ускоряться до ранее заданной скорости.

"Эй, Илон Маск, возможно, ты захочешь, чтобы твоя команда обратила внимание на Луну, которая вводит в заблуждение автопилот, — написал Нельсон в комментарии к своему ролику. — Система считает Луну желтым сигналом светофора и хочет снизить скорость".

Ранее Фокус сообщал, что компанию Tesla обвиняют в том, что новая версия ее автопилота небезопасна для использования на обычных дорогах. Компания открыла доступ к бета-тестированию обновленной системы обычным водителям, что вызвало критику со стороны прессы и общественности.

Также мы рассказывали, что Tesla выпустила фантастический трейлер будущих новинок Cybertruck и Roadster. В опубликованном ролике действие разворачивается на Марсе в 2050 году, а сам он приурочен к скорому появлению обеих машин в мобильной видеоигре PUBG Mobile.