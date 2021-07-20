Добро пожаловать на Марс: Tesla выпустила фантастический трейлер Cybertruck и Roadster (видео)

Действие ролика происходит в 2050 году на Марсе.

Основатель компании Tesla Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в Twitter фантастический трейлер пикапа Cybertruck и грядущего флагмана Roadster.

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Действия в ролике разворачиваются в 2050 году на Марсе, который к тому времени превратился в суровый постапокалиптический. На дорогах и улицах марсианских городов бродят воинственные роботы, которые враждебно настроены ко всем встречающимся на пути путешественникам.

Фото: скриншот

Поэтому главным героям трейлера, ездящих на Cybertruck и Roadster приходится расстреливать их из автоматов, чтобы выполнить свою миссию — захватить огромною бомбу и с ее помощью взорвать телепортационный портал.

Этот ролик был создан совместно с разработчиками мобильной игры PUBG Mobile, в которой недавно появились Tesla Model Y, Tesla Semi и Tesla Gigafactory. Данный трейлер намекает, что вскоре в игре Cybertruck и Roadster.

Ранее Фокус сообщал, что на одном из фирменных сервисов Tesla с владельца Model 3 потребовали $16 тысяч за ремонт, который на независимом СТО выполнили всего за $700. Данная ситуация стала очередной ситуацией, когда компания Tesla, следуя принципу "right to repair", завышает цены на ремонт машин на своих сертифицированных станциях.

Также мы рассказывали, что на Илона Маска подали в суд акционеры Tesla. Сумма иска составляет $2,6 млрд. Акционеры считают неправомерно способствовал покупке компании по производству солнечных панелей SolarCity, основанной его двоюродными братьями.