Ласкаво просимо на Марс: Tesla випустила фантастичний трейлер Cybertruck і Roadster (відео)

Дія ролика відбувається у 2050 році на Марсі.

Засновник компанії Tesla Ілон Маск опублікував у своєму акаунті у Twitter фантастичний трейлер пікапа Cybertruck і майбутнього флагмана Roadster.

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Дії в ролику розгортаються у 2050 році на Марсі, який на той час перетворився в суворий постапокаліптичний. На дорогах і вулицях марсіанських міст бродять войовничі роботи, які вороже налаштовані до всіх мандрівників на шляху.

Фото: скриншот

Тому головним героям трейлера, які їздять на Cybertruck і Roadster, доводиться розстрілювати їх з автоматів, щоб виконати свою місію — захопити велику бомбу і з її допомогою підірвати телепортал.

Цей ролик був створений спільно з розробниками мобільної гри PUBG Mobile, у якій недавно з'явилися Tesla Model Y, Tesla Semi і Tesla Gigafactory. Цей трейлер натякає, що незабаром у грі Cybertruck і Roadster.

Раніше Фокус повідомляв, що на одному з фірмових сервісів Tesla з власника Model 3 зажадали $ 16 тисяч за ремонт, який на незалежній СТО виконали всього за $ 700. Ця ситуація стала черговою, коли компанія Tesla, дотримуючись принципу "right to repair", завищує ціни на ремонт машин на своїх сертифікованих станціях.

Також ми розповідали, що на Ілона Маска подали в суд акціонери Tesla. Сума позову становить $ 2,6 млрд. Акціонери вважають неправомірною покупку компанії з виробництва сонячних панелей SolarCity, заснованої його двоюрідними братами.