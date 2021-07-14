Tesla потребовала $16 тысяч за ремонт Model 3, которую починили на СТО всего за $700 (видео)
Осколок, попавший под электрокар Tesla Model 3, спровоцировал утечку охлаждающей жидкости, а на официальном СТО предложили заменить всю тяговую батарею.
Youtube-блогер Рич Бенуа на своем примере показал, как компания Tesla пользуется понятием "right to repair", завышая цены на ремонт автомобилей на своих сертифицированных СТО, пишет издание The Drive.
Автомобиль блогера Tesla Model 3 пострадала из-за дорожного мусора: проблема была в соединениях системы охлаждающей жидкости для терморегулирования батареи, починить которые не составляло никаких проблем.
Электрокар Tesla Model 3 не имел полного страхового покрытия, а страховщики не захотели покрывать всю сумму убытков, спровоцированных дорожным мусором. На форумах Ричу Бенуа посоветовали обратиться на сертифицированные СТО Tesla, где специалисты оценили ремонт автомобиля в $16 тысяч, заявив, что нужно полностью менять всю тяговую батарею.
Большая стоимость ремонта на официальных СТО Tesla обусловлена тем, что компания при поломке не выполняет замену отдельных деталей, а лишь меняют узлы: если что-то мелкое ломается или его нужно заменить, они заменяют целый модуль, который включает сломанную деталь.
Рич Бенуа хотел сохранить свой старый аккумулятор, если бы решился оплатить новый за $16 тысяч. Мужчина сослался на положение закона о защите прав потребителей, введенный в Нью-Джерси, который не позволяет предприятиям автосервиса отказываться возвращать запасную часть в большинстве случаев по запросу клиента, особенно когда запасная часть не продается в обмен (с основным зарядом).
Эксперт из Electric Garage предположил, что Tesla, видимо, планировала отправить деталь в свое подразделение , чтобы восстановить его в качестве отремонтированного пакета для более поздних гарантийных работ на другом автомобиле.
Youtube-блогер решил обратиться за помощью к частным специалистам Electric Garage, которые починили ему автомобиль всего за $700. В ходе ремонта ниппель был отрезан от пакета, очищен и ввинчен обратно в корпус аккумуляторного блока с помощью латунного фитинга, который можно найти в любом магазине товаров для дома. Большая часть затрат в размере $700 обошлась Ричу Бенуа на диагностику и саму работу мастеров.
Понятие "right to repair" — когда производители разрешают ремонтировать свою технику только в авторизированных сервисах и за большие деньги. Против этого ограничения выступают активисты, независимые сервисные центры, некоторые политики и, конечно, многие пользователи. А ситуация с ремонтом Tesla Model 3 за $16 тысяч — яркий пример, как производитель навязывает клиентам сервис по завышенным расценкам.
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