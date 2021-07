Tesla потребовала $16 тысяч за ремонт Model 3, которую починили на СТО всего за $700 (видео)

Осколок, попавший под электрокар Tesla Model 3, спровоцировал утечку охлаждающей жидкости, а на официальном СТО предложили заменить всю тяговую батарею.

Youtube-блогер Рич Бенуа на своем примере показал, как компания Tesla пользуется понятием "right to repair", завышая цены на ремонт автомобилей на своих сертифицированных СТО, пишет издание The Drive.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Автомобиль блогера Tesla Model 3 пострадала из-за дорожного мусора: проблема была в соединениях системы охлаждающей жидкости для терморегулирования батареи, починить которые не составляло никаких проблем.

Электрокар Tesla Model 3 не имел полного страхового покрытия, а страховщики не захотели покрывать всю сумму убытков, спровоцированных дорожным мусором. На форумах Ричу Бенуа посоветовали обратиться на сертифицированные СТО Tesla, где специалисты оценили ремонт автомобиля в $16 тысяч, заявив, что нужно полностью менять всю тяговую батарею.

Большая стоимость ремонта на официальных СТО Tesla обусловлена тем, что компания при поломке не выполняет замену отдельных деталей, а лишь меняют узлы: если что-то мелкое ломается или его нужно заменить, они заменяют целый модуль, который включает сломанную деталь.

Рич Бенуа хотел сохранить свой старый аккумулятор, если бы решился оплатить новый за $16 тысяч. Мужчина сослался на положение закона о защите прав потребителей, введенный в Нью-Джерси, который не позволяет предприятиям автосервиса отказываться возвращать запасную часть в большинстве случаев по запросу клиента, особенно когда запасная часть не продается в обмен (с основным зарядом).

Эксперт из Electric Garage предположил, что Tesla, видимо, планировала отправить деталь в свое подразделение , чтобы восстановить его в качестве отремонтированного пакета для более поздних гарантийных работ на другом автомобиле.

Youtube-блогер решил обратиться за помощью к частным специалистам Electric Garage, которые починили ему автомобиль всего за $700. В ходе ремонта ниппель был отрезан от пакета, очищен и ввинчен обратно в корпус аккумуляторного блока с помощью латунного фитинга, который можно найти в любом магазине товаров для дома. Большая часть затрат в размере $700 обошлась Ричу Бенуа на диагностику и саму работу мастеров.

Понятие "right to repair" — когда производители разрешают ремонтировать свою технику только в авторизированных сервисах и за большие деньги. Против этого ограничения выступают активисты, независимые сервисные центры, некоторые политики и, конечно, многие пользователи. А ситуация с ремонтом Tesla Model 3 за $16 тысяч — яркий пример, как производитель навязывает клиентам сервис по завышенным расценкам.

[ + – ] Ремонт Tesla Model 3

Ранее Фокус сообщал, что самая мощная Tesla Model S сгорела дотла во время движения. Новейший электромобиль Tesla Model S Plaid был полностью уничтожен огнем, а водитель не сразу смог покинуть электрокар из-за заблокировавшихся замков.

Также Фокус рассказывал, что в США придумали, как обмануть автопилот Tesla. Специалистам организации удалось обойти ограничения системы помощи водителю Tesla Autopilot, используемой на электрокарах компании, и заставить машину ехать без водителя за рулем. С помощью двух мотков строительного скотча они смогли дезориентировать систему, после чего мужчина перелез со своего места на пассажирское кресло через салон, оставив ремень безопасности защелкнутым в замке.