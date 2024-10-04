Ремонтировал авто 11 лет: британка отсудила $151 000 у механика-махинатора

За 11 лет механик так и не отремонтировал коллекционный Porsche 911. Он отказывался отдать автомобиль владелице и даже начал угрожать ей.

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Механик из британского города Бекенхэм Джагдживан Джалли должен выплатить 114 000 фунтов стерлингов ($151 000) компенсации своей клиентке за незавершенный ремонт авто продолжительностью 11 лет. Такое решение принял окружной суд центрального Лондона. Об этом пишет Daily Mail.

Истцом выступила доктор Пенелопа Хорлик, профессор археологии Оксфордского университета. В 2008 году она купила Porsche 911 Targa 1997 года.

Автомобиль разобрали, но так и не отремонтировали Фото: Champion News

Британка эксплуатировала спорткар на протяжении двух лет, пока не попала в глубокую яму на дороге. У Porsche 911 был поврежден картер двигателя и начало вытекать масло.

Пенелопа Хорлик обратилась на СТО Джагдживана Джалли и тот оценил ремонт в 9000 фунтов стерлингов ($12 000). Однако он не спешил устранять неисправности.

Профессор Оксфордского университета Пенелопа Хорлик годами не могла забрать авто Фото: Champion News

Механик разобрал авто, однако не ремонтировал, а постоянно находил отговорки. Ремонт Porsche 911 затянулся на месяцы, а затем — на годы. Позже Джагдживан Джалли попал в тюрьму, а машина так и осталась на СТО.

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В 2016 году Пенелопа Хорлик нашла другого механика, однако Джагдживан Джалли отказался отдавать ей машину и начал угрожать. Только в 2022 году, когда профессор подала в суд, он вернул авто, но без двигателя и коробки передач.

Владелица Porsche 911 получит компенсацию Фото: Champion News

В суде механик утверждал, что по делу вышел срок давности, и подал встречный иск с требованием компенсации затрат на запчасти и хранение авто. Впрочем, суд не удовлетворил его и стал на сторону владелицы Porsche.

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